Bleach Rebirth of souls continue d'établir son roster avec Gin Ichimaru qui est fin prêt à en découdre. Il utilisera notamment sa maîtrise au sabre pour des mouvements rapides, son Zanpakutō lui permettra d'étirer son sabre pour empaler son adversaire à distance. Et grâce à son shinkai il enchaînera plus de coups à une vitesse fulgurante.



Bleach Rebirth of Souls est prévu sur Ps4 / 5, Xbox Series et Pc.