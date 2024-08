Après les leaks du V-jump , voici venir quelques perso supplémentaires de la saga Majin Buu via le nouveau numéro du magazine Saikyo Jump.Babidi sera jouable et pourra notamment bloquer les coups de ces adversaires grâce a sa magie , Buu (gris) purement mauvais est aussi confirmé avec Great Saiyaman.En attendant le trailer dédié , le titre maintient sa date du 11 octobre sur PS5, XBOX Series X|S et PC.