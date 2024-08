20227 Oscars 2023Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.Un pur trip à tout les niveaux.Le film que utilise toute la dimension du concept du "Multivers".Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis sont au top.Des scènes cultes en pagaille (comme expliquer "l'existentiel" avec deux pierres)Le mélange de "Matrix" et de "Dans la peau de John Malkovich"