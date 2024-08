L'ancien capitaine de la Douzième Division, et le premier président du Bureau de développement technique montre ses nombreux talents au sabre grâce à son Zanpakutō Benihime. Il pourra attaquer à distance grâce à ces attaques flash et poursuivre le combat plus sérieusement en augmentant sa mobilité. Il éveillera son Shikai " lève toi, Benihime" pour des enchaînements plus puissant.



Toujours sans date de sortie , Bleach Rebirth of Souls est prévu sur Ps4 / 5, Xbox Series et Pc.