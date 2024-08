Premièrement, les personnages capables de se transformer deviennent de plus en plus forts dans le jeu. C’est pourquoi nous avons procédé à des ajustements qui vous permettent de les ressentir en termes de confort tactile, comme leur vitesse et leur nombre d’attaques, ainsi que leur statut.



Il a toutefois été difficile de l’ajuster pour ne pas perturber l’équilibre général du jeu, en partie à cause du grand nombre de personnages. Majin Buu a de nombreux mouvements spéciaux, et comparé aux personnages humains, il a de nombreux mouvements inhabituels, comme étendre ses bras et faire ressembler son corps à une balle, donc c’était un peu difficile. J’espère que vous prêterez également attention à ces points.

Ce que nous apprécions, c’est la recréation des actions décrites dans l’œuvre originale. De nombreuses techniques des personnages actifs dans l’arc Majin Buu sont calquées sur des scènes de l’histoire. Par exemple, les mouvements d’attaque normaux de Gohan Ultime sont basés sur son combat avec Super Buu, et il dispose d’un lancer spécial qui ne s’active que lorsqu’il combat Super Buu. Nous avons prêté attention à ces détails afin que les joueurs puissent recréer les scènes originales et vivre l’excitation par eux-mêmes.

Il y a des interactions spéciales entre certains personnages avant et après les batailles, et dans ce jeu, il y a aussi des personnages qui ont des interactions avec des personnages de Dragon Ball Super. Nous espérons que vous apprécierez ces éléments comme vous l’avez fait dans les jeux précédents.

Cela ne se limite pas à l’arc Majin Buu, mais afin d’approfondir l’expérience de jeu en tant que personnage, vous pouvez profiter de batailles difficiles contre des ennemis puissants, et dans certaines scènes, vous pouvez voir une fin spéciale en fonction de l’issue de la bataille. J’espère que cette fonctionnalité amènera tous les joueurs à se demander : « Que se serait-il passé si j’avais fait cela dans cette bataille ? » et cela les amène à essayer quelque chose de nouveau la prochaine fois !

Cela peut recouper la question précédente, mais j’aimerais que vous fassiez attention à la reproductibilité détaillée de l’action. J’aimerais que tout le monde puisse expérimenter le plaisir de se battre à travers une scène célèbre.

La représentation est courte, mais comme dans l’œuvre originale, elle est conçue pour mettre en valeur le personnage absorbé. Non seulement le personnage et les techniques de Buu changent, mais vous pouvez également profiter d’inversions dans une bataille comme celles de l’histoire, avec des améliorations de statut et une récupération de ki.

Nous avons beaucoup fait référence à l’anime original, en particulier aux scènes avec des actions distinctives qui diffèrent des mouvements normaux. Par exemple, lorsque Goku Super Saiyan 3 dévie le Kamehameha de Majin Buu à deux mains, nous l’avons intégré au jeu. Dans le jeu, pour dévier un Kamehameha avec Super Perception, Goku utilise ses deux mains, contrairement aux autres personnages.