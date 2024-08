Après les récentes info du V Jump, Bandai Namco dévoile un nouveau trailer pour rappeler que le jeu sort dans 50 jours. En attendant la suite de sa communication avec l'arc Majin buu, on peut y voir tout un tas de personnages comme Bardock ou Super Buu, ou encore certains tenues comme celle de Goku en armure Yardrat.Dragon Ball Sparking Zero est attendu pour le 11 octobre prochain sur PS5, XBOX Series X|S et PC.