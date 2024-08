Au tour de Yasutora Sado (Chad) de se présenter, armer de ses deux bras, il pourra déclencher une série de coups de son bras droit (Brazo derecho del gigante ) qu'il pourra aussi charger pour une attaque à distance. Son éveil lui permettra d'user de son bras gauche (Brazo izquierdo del diablo) pour ainsi pouvoir déchaîner toute sa puissance. Toujours sans date de sortie , Bleach Rebirth of Souls est prévu sur Ps4 / 5, Xbox Series et Pc.

posted the 08/19/2024 at 06:03 PM by yanssou