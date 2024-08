Après les récents trailers des arcs Saiyen, Namek et Cell, au tour de l'arc Buu de se montrer à travers les leak du magazine V Jump. Les personnages comme Gohan Ultime, Super Buu et ses transformations comme Gotenks Absorbé et Gohan Absorbé sont de retour, avec bien sûr sa forme finale Majin Buu Pur. Le trailer dédié à cet arc se dévoilera probablement lors de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom qui se tiendra ce Mardi à 20h.La deuxième page parle d'une mécanique surnommé « Impact Action » qui produira quatre types d'impact :- Blast impact (2 kikoha qui s’entrechoquent)- Crash Impact (choque de coups de poing ou coup de pieds qui créé une onde de choque)- Power Impact (une compétition dynamique de force avec des vents violents qui soufflent)- Speed Impact (des coups de poing ou coups de pied rapides que l’on arrive pas à suivre à l’œil nu)

Who likes this ?

posted the 08/17/2024 at 11:52 AM by yanssou