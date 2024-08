Techniquement la 5e collaboration (en comptant Dave the Diver) se fera avec Evangelion ce 22 aout prochain. Asuka, Rei et Mari pourront être recruté par les joueurs durant l'évènement.Misato pourrait être offerte (de rang SR par principe), pas encore confirmé à ce stade mais il y a toujours eu une unité SR offerte dans ces évènements de collaboration.La bannière d'Asuka arrivera au jour-J le 22 aout, celle de Rei le 29 aout, et celle de Mari le 5 septembre.Pas lu le manga ni vu l'anime hormis quelques extraits, mais à l'époque j'avais un faible pour Rei

posted the 08/17/2024 at 07:18 AM by masharu