Netflix partage les premiers détails pour le projet remake The One Piece et révèle notamment les membres du staff ainsi que quelques concept art sur ce projet ambitieux.Masashi Koizuka (Shingeki no Kyojin saison 2 et 3) sera le principal réalisateur, accompagné pas son assistant Hideaki Abe (Jujustu Kaisen)A la composition de la série, on retrouve aussi Taku Kishimoto (Blue Lock, Haikyu) pendant que Kyoji Asano (Shingeki no Kyojin) et Takatoshi Honda (In/Spectre) s'occuperont du Character design. Tomonori Kuroda (A Certain Scientific Railgun) s'occupera de la direction artistique.