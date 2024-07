Le studio Double Fine Production est né en juillet 2000 après le départ d’un certain Tim Schafer de LucasArts. Quelques collègues avaient aussi quitter le studio et ont approché Schafer pour lui suggérer de lancer son propre studio afin de concevoir leurs propres jeux. C’est ainsi que Tim Schafer et ces deux programmeurs David Dixon et Jonathan Menzies fondent Double Fine.

Situé à San Francisco, le nom Double Fine vient d’un jeu de mots sur un panneau situé sur le Golden Gate Bridge affichant « Double fine zone » qui permettait d’avertir les automobilistes de forte amendes concernant un tronçon de cette route. Le logo et la mascotte du studio sont surnommés.

2HB (Two-Headed Baby) , une abréviation signifiant un logiciel de création d'applications et d’outils de développement.

Le jeu de plate - forme Psychonauts est le premier vrai projet du studio, et ironiquement, c’était au départ un concept abandonné de Tim Schafer, lors du développement de Full Throttle un jeu d'aventure développé et édité par LucasArts. Il était prévu de base prévue sur la première Xbox, mais les nombreux problèmes internes ont contribué à certaines difficultés pour Double Fine. Le jeu est achevé après 4 ans de développement qui sera édité non par Microsoft, mais par Majesco Entertainment.

Aidé par les premières embauches de Schafer qui comprenaient plusieurs personnes qui avaient travaillé avec lui sur Grim Fandango un autre jeu vidéo d'aventure de LucasArts , Psychonauts met en scène Raz un garçon surdoué qui s'introduit dans un camp d'été pour enfants psychiques afin d'essayer de faire partie d'un groupe d'élite d’espions psychiques appelé « Psychonauts »



Quand il travaillait encore chez LucasArts, Tim Schafer a décidé d'utiliser le nom « Raz » pour son personnage principal, un surnom de son animateur préféré chez LucasArts, Razmig Mavlian. Lorsque l’artiste Mavlian a rejoint Double Fine, il y a eu une confusion entre le personnage et l'animateur. La productrice Camilla Fossen, a suggéré le nom de « Raspoutine ». En guise de compromis, l'avocat de Double Fine a coupé court et a suggéré « Razputin », un nom définitif qui a été utilisé pour le jeu.

Les différents mondes psychiques du jeu sont nés d’un concept artistique de Schafer et de son équipe de sorte d’avoir une identité unique pour chaque monde. D’ailleurs pour le niveau « The Milkman Conspiracy » qui se déroule dans l'esprit de Boyd Cooper, Schaefer a donné ces instructions à l’artiste Scott Campbell et a fait en sorte que le niveau ait une ambiance de banlieue des années 1950, afin d’intégrer au mieux le thème de l'espionnage de la même époque.



Double Fine a créé de nombreux processus internes pour faciliter le développement du jeu, et même des réunions d’équipes ont été créé comme la « réunion sur le statut de l'action de Raz » (RASM). Ces réunions se tenaient toutes les deux semaines et se concentraient sur un mouvement ou une action spécifique du personnage de Raz, en examinant bien son contrôle et son retour visuel, pour que le tout respecte une certaine cohérence.



Après un long développement Psychonauts sort en septembre 2005 sur Xbox 360 , Pc et Playstation 2.

Le second projet de Double Fine était Brütal Legend, un jeu hybride de stratégie et d’action en temps réel, dont le nom est dérivé à la fois d'Eddie the Head, la mascotte du groupe de heavy metal d'Iron Maiden, et de Derek Riggs, l'artiste qui a créé la mascotte. Tim Schafer s’est inspirer de la mythologie nordique tout en le combinant avec de la musique heavy metal. Brütal Legend a été par la suite publié par Electronic Arts et est sorti en Amérique du Nord le 13 octobre 2009 sur PlayStation 3, Xbox 360.

Après de nombreux projets sur d’autres plates – formes, Schafer le Pdg de Double Fine est assez enthousiaste à l’idée de retourner sur la franchise Psychonauts , et même si le premier épisode était un échec commercial, les critiques restaient néanmoins élogieuse sur ce titre.

Annoncée par le studio durant les Games Award de 2015, la suite de Psychonauts est passé dans un premier temps dans une campagne de financement participatif via Fig pour financer le coût d’un tiers de son développement. Le studio est par la suite racheter par Microsoft en 2019 qui éditera le jeu. Double Fine Production a fait en sorte de prendre tout son temps pour Psychonauts 2 qui se veut beaucoup plus ambitieux. Le titre est sorti en 2021 sur Pc, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series, un accueil des plus chaleureux lui a été réservé par la critique et par les joueurs.

« Nous savions que nous faisions une suite directe qui était désirée ardemment par les gens ayant connu le premier épisode, et nous voulions mettre dans le mille sachant que les joueurs ont tendance à oublier les problèmes et à se rappeler du premier titre comme d’un jeu parfait. Le jeu vidéo lui-même évolue, les gens en veulent toujours plus, ils s’attendent à plus de choix, plus de profondeur dans les combats, dans les puzzles. Nous avons dû améliorer certains aspects. C’est pourquoi nous avons pris notre temps. C’était compliqué mais le résultat en vaut la chandelle. »

« On a souvent eu des premières versions avec de bonnes idées mais on se disait que ce n’était pas assez, et nous retournions les travailler. (...) On a un hôpital qui fait aussi casino, avec une roue qui tourne pour décider de la vie des patients. Là, on s’est dit que ça commençait à ressembler à quelque chose de suffisamment unique et de bizarre, calé entre la réalité et le rêve, pour que ça convienne à notre jeu. »

Double Fine est un studio talentueux qui fait exprimer sa créativité à travers ces jeux, Psychonauts est une série de jeux de plate-forme unique qui fait perdurer le genre de la meilleure des manières.