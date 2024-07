Le tome 38 d'Hunter X hunter qui se compose des chapitres 391 à 400 sera disponible le 4 septembre dans les librairies japonaise, et je suppose qu'il le sera bientôt chez nous. En attendant Yoshihiro Togashi à récemment publié plusieurs illustrations en couleurs, indiquant que les décors des chapitres 409 et 410 sont confiés à ces assistants.

posted the 07/27/2024 at 01:41 AM by yanssou