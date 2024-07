Pascal Charrue : Fortiche Studio a traversé plusieurs phases de transformation dans son développement. Nos fondateurs Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delord ont chacun apporté une expertise diverse et pourtant complémentaire sur la table. À l'origine, nous étions concentrés sur la production de publicités, clips musicaux et des cinématiques de jeux vidéo. Notre contribution au clip musical de Gorillaz a été une étape importante, elle a montré notre capacité à répondre aux normes créatives internationales.



Notre tournant a eu lieu lorsque Christian Linke, showrunner d'Arcane, a été captivé par la direction créative et l'esthétique générale que nous avions développé avec le clip La Gaviota. Cette collaboration a suscité son intérêt et a conduit à notre partenariat sur plusieurs projets cinématiques, comme le clip Get Jinxed en 2013. Cette opportunité a eu un impact important sur les dynamiques de notre studio, nécessitant une expansion pour répondre aux exigences des projets de Riot Games.



Avec les saisons 1 et 2 d'Arcane, nous avons connu une croissance organique, construit une équipe d'individus passionnés et talentueux qui ont formé des départements solides sur tous les plans. En 2020, notre expansion a continué avec le lancement du studio Las Palmas dans les îles Canaries et une autre branche à Montpellier. Évoluer d'une petite équipe à 450 personnes n'a pas été sans défis, mais l'équipe de talents loyaux, qui sont nos premiers ambassadeurs, a été cruciale dans le maintien de l'esprit Fortiche.

Encourager la créativité et l'innovation est l'un de nos forces principales. Même en structurant nos activités pour mener à bien des projets de plus grande envergure, nous avons priorisé la culture de l'initiative et de la liberté créative. Cet équilibre nous a permis de grandir efficacement, tout en gardant cette essence créative qui définit le studio Fortiche.

Charrue : Absolument, les studios d'animation historiques ont grandement influencé notre approche de Fortiche. Comme Jérôme Combe le mentionne souvent, Fortiche est un mélange subtil d'animation de l'Occident et d'anime de l'Orient. Cette fusion nous permet d'attirer à la fois les adultes et les jeunes avec un contenu grand public, ce que le Japon maîtrise depuis des décennies à travers les mangas et les animes.



Nous sommes de grands fans de réalisateurs d'anime comme Satoshi Kon, Katsuhiro Otomo, Mamoru Hosoda et Hayao Miyazaki. Ces réalisateurs sont connus pour leur capacité à diriger des personnages comme de véritables acteurs, en transmettant des émotions et du drame grâce à un mélange subtil d'esthétique et de techniques de réalisation en prise de vues réelles. Cette approche des personnages et de la narration est pour nous une source d'admiration et nous nous efforçons de l'intégrer dans nos propres projets.



Cependant, notre inspiration ne se limite pas à l'animation. Les films d'action hollywoodiens et asiatiques nous influencent également. Des réalisateurs connus pour leurs scènes d'action intenses et chorégraphiées et leur profondeur émotionnelle, tels que John Woo, ont laissé leur empreinte sur notre narration et nos séquences d'action. La combinaison de ces influences orientales et occidentales, ainsi que du cinéma d'action live-action, nous permet de créer une animation visuellement époustouflante, riche sur le plan narratif et attrayante pour un public mondial.

Charrue : L'univers des anime offre une richesse narrative et visuelle inégalée, et chez Fortiche, nous y puisons beaucoup d'inspiration. Il est naturel de penser à des maîtres comme Satoshi Kon (Paprika, Perfect Blue) pour des personnages comme Jinx. Kon explore des thèmes complexes tels que la paranoïa et la perte d'identité. Ainsi, il crée des films d'animation destinés à un public adulte, ce qui correspond parfaitement aux ambitions de Fortiche.



Les mangakas comme Naoki Urasawa (Yawara!, Monster, 20th Century Boys) nous ont également influencé. Il traite les personnages secondaires avec la même profondeur et la même importance que les protagonistes. Cela se reflète dans notre propre approche, dans laquelle chaque personnage, même secondaire, fait l'objet d'une attention particulière afin d'enrichir l'univers global de nos histoires.

L'anthologie Memories, qui réunit des créateurs comme Kon, Otomo et Morimoto, constitue une autre influence majeure. Je suis récemment tombé sur un documentaire dans lequel ils parlent de leur admiration pour des réalisateurs comme Kubrick et d'autres cinéastes de renommée mondiale qui réalisent des films en prise de vues réelles. Cette intersection entre la sensibilité du live-action et la narration de l'animation est très importante pour nous à Fortiche, parce que nous voulons combiner ces éléments pour créer quelque chose de vraiment unique.

Charrue : Il y a certainement une variété de productions qui attisent notre curiosité pour diverses raisons, que ce soit pour leurs qualités visuelles ou techniques, ou simplement pour leur sujet. Cependant, nous sommes souvent plus influencés par celles réalisées en live-action. Nous essayons de trouver notre propre voie en incitant à l'originalité.

Je dois admettre qu'en raison de contraintes de temps, je ne regarde pas autant d'anime qu'avant. En revanche, le plus récent qui a vraiment attiré mon attention était Cyberpunk: Edgerunners de Hiroyuki Imaishi au Studio Trigger. Comme il s'agit également d'une adaptation d'un jeu vidéo, je l'ai d'abord regardé par curiosité. Bien que ce soit très différent d'Arcane, ils ont réussi à incorporer de l'émotion dans l'histoire, ce que nous nous efforçons toujours de faire dans notre travail.

Chez Fortiche, nous souhaitons tracer notre propre voie et d'apporter quelque chose d'original, tout en appréciant et en nous inspirant de différentes productions.

Charrue : Il existe plusieurs styles d'animation, chacun convenant à des objectifs créatifs spécifiques. Lors des premiers tests d'Arcane, nous avons expérimenté différents styles de cadrage. Souhaitant capturer les émotions de nos personnages et nous rapprocher d'un ressenti en prise de vues réelles, nous avons décidé d'opter pour un style d'animation fluide et classique à 24 images par seconde. Cependant, si cela a du sens pour l'histoire que nous voulons raconter, nous sommes toujours ouverts à l'exploration de nouveaux styles d'animation.

Charrue : C'est une question difficile. La première adaptation qui me vient en tête serait Vagabond de Takehiko Inoue. Il s'agit d'un chef-d'œuvre d'une profondeur incroyable et d'un dessin à couper le souffle qui serait fascinant d'animer. Bien que les œuvres de Naoki Urasawa aient été adaptées à de nombreuses reprises, elle reste une source d'inspiration importante pour nous.



Il est essentiel de trouver les œuvres qui ont vraiment besoin d'être animés lorsque l'on envisage d'adapter un manga. Souvent, le simple fait que le rythme d'un manga, que vous contrôlez en tant que lecteur, ne se traduit pas toujours bien en animation, me déçoit dans certaines adaptations.

Durant le Festival International du Film d'Animation d'Annecy , Crunchyroll a eu l’occasion de rencontrer le studio d’animation français, Fortiche Production et plus particulièrement les différents co-fondateurs du studio. On en apprend plus sur les diverses inspirations de leurs productions, mais aussi de pouvoir un jour réaliser une adaptation du manga Vagabond de Takehiko Inoue.Pour rappel la saison 2 d’Arcane sera disponible courant mois de novembre sur Netflix.