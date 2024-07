Date de sortie : 28 Aout 2024

Réalisé par le co-scénariste de The Creator, Rogue One et Fourmiz.Synospis : Curtis et sa famille sont sélectionnés pour tester un nouvel appareil révolutionnaire : un assistant familial numérique appelé AIA. Rapidement le robot apprend les comportements de la famille et commence à anticiper leurs besoins. Il souhaite s'assurer que rien - ni personne - ne se met en travers du chemin de la famille.