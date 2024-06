Les 12 épisodes de la partie 2 de l’anime Nier Automata sera diffusé en juillet au Japon et en simulcast chez crunchyroll. Cette été marquera aussi la fin du manga Opération Pearl Harbor avec un quatrième et dernier tome qui paraîtra le 5 juillet au Japon , en attendant sa sortie française aux éditions Kurokawa.

Le manga Hikaru ga Shinda Natsu de l’auteur Mokumokuren sera adapté en anime. Une image original du mangaka a été partagé pour son annonce.

Oshi no Ko Saison 2 dévoile son premier trailer de son arc « Tokyo Blade » pour une diffusion le 3 juillet prochain au Japon.

La saison 3 de Mashle est officiellement en production.

La saison 3 de l'anime Link Click qui comptera 8 épisodes sera diffusé cette été au Japon.

Les éditions Mangetsu s’offre dans son catalogue de 2025 le manga Swingin' Dragon & Tiger Boogie. Pré-publiée au Japon dans le magazine Morning , cette série en 6 volumes avait été récompensé en 2021 par le prix du Nouvel Artiste aux 24e Japan Media Arts Festival Awards.

L’anime Tasuketsu , un genre de Thriller / Survival Game ce dévoile en trailer et sera diffusé le 2 juillet prochain au Japon.

Le manga Sakamoto Days de Yuuto Suzuki est adapté en anime et sera diffusé en janvier 2025. Une affiche et un trailer ont été partagées. Produit par TMS Entertainment , on retrouve Masaki Watanabe (KADO – The Right Answer) en réalisateur , Taku Kishimoto (Blue Lock ) au scénario et You Moriyama (Megalobox) s’occupera du designs des personnages.

Le studio Sunrise dévoile le trailer du film d’animation Zegapain STA (Zegapain Statement Alpha) qui sortira le 16 août au Japon.

Le manga de cuisine de Kobayashi Yugo (Ao Ashi) sera adapté en anime , plus d’informations prochainement.

La suite du film d’animation Batman Ninja sortit en 2018 va avoir droit a une suite nommé Batman vs Yakuza league. Warner Bros Japan lève le voile sur ce projet a travers cette affiche , plus d’informations seront prochainement communiquées.

Annoncé depuis décembre , Hayao Miyazaki prépare son futur film d’animation et a du attendre que « Le garçon et le héron » soit diffusé partout dans le monde pour reprendre le travail sur le prochain. D’après son fils Goro Miyazaki , ça serais un « film d’aventure » et un « retour en source » de ses premières œuvres.

Third édition fera paraître le 22 août prochain deux livres sur Hunter X hunter. Sous le nom de l’apothéose du shonen , Baptiste Peyron revient sur la richesse de l’œuvre de Yoshihiro Togashi en analysant dans ce premier tome les débuts du manga jusqu’à l’arc York Shin City. Le premier volume sera au prix de 29,90 €.

trailer saison 1 :