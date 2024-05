Le manga Yaiba de Aoyama Gosho ( Détective Conan) sera adapté en anime pour la second fois , et Wit Studio ( Shingeki no Kyojin , Spy x Family , The grimm Variation ) se chargera de la production qui couvrira l’entièreté du manga. La toute première adaptation était produite par le studio pastel et était sortit en avril 1993 au Japon. Plus d’info seront révélé prochainement pour cette seconde adaptation.

L’anime Goldorak U ( Grendizer U) se dévoile en opening et en trailer et sera diffusé parmi les animés d’été en juillet prochain. Coté Staff on retrouve Mitsuo Fukuda (saga Gundam Seed) et Shun Kudo (Kimi dake ni Motetainda) en réalisateur , suivi de Ichiro Okouchi (Kaiju No. 8, saga Gundam: The Witch From Mercury, Code Geass: Lelouch) au scénario. Yoshiyuki Sadamoto (saga Evangelion, Les Enfants Loups Ame & Yuki, Summer Wars) s’occupera du chara design tandis qu’on retrouve Hirofumi Sakagami (Shadows House) & Hiroshi Kato (The Grimm Variations) a la direction artistique. Et coté musiques , l’illustre Kohei Tanaka ( One Piece ) est a la barre.

La saison 2 de Kakuriyo: Bed and Breakfast for Spirits est confirmé pour une diffusion en octobre 2025 au Japon et en France.

Nouveau trailer pour le film MONONOKE : Karakasa qui sortira le 26 juillet prochain dans les salles japonaises.

Des rumeurs circulent sur la production de la partie Steel Ball Run de Jojo’s Bizarre Adventure qui serait toujours confié a David Production.

Cette image que vous voyez juste en haut vient d’un tweet qui a fait 17 millions de vues il y a 2 jours. Posté par Yoshihiro Togashi qui affirme avoir repris un peu son travail sur son manga en terminant le chapitre 405 d’Hunter x Hunter. On ne peut que lui souhaiter bon courage pour les 5 autres chapitres pour ainsi former le tome 39.