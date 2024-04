Le projet original Enter The Garden se dévoile un peu a travers un premier teaser et une affiche. Ce projet créer par le collectif de NFT « Azuki » sera réalisé par Junichi Yamamoto et Goro Taniguchi ( One Piece Red ) sera le producteur. Sa première partie nommée The Waiting Man composé de 3 épisodes sera disponible a partir du 30 avril sur la chaine youtube Azuki. Les autres parties suivront dans les mois a venir.

Le manga Time Patrol Bon de Fujiko Fujio (Doraemon) est adapté en anime par Netflix. Le studio Bones revient avec cette adaptation , le réalisateur Masahiro Ando est au commande , suivi de Masahiro Sato (Under the Dog) qui s’occupe du design des personnages ainsi que Michiru Oshima ( (Bucchigiri?! ) aux musiques. La saison 1 sera disponible le 2 mai , et la saison 2 suivra pour le 17 juillet prochain sur la plate forme.

Le film d’animation Look Back se montre a travers un premier trailer pour une sortie le 28 juin prochain au Japon. Adapté du manga du même nom de l’auteur Fujimoto Tatsuki (Chainsaw Man) , le studio Durian est en charge du film avec comme réalisateur Kiyotaka Oshiyama (Flip Flappers).

Le film d’animation «Mon Oni à Moi » s’offre un nouveau visuel et un nouveau trailer pour une diffusion le 24 mai prochain sur Netflix , le film durera 1h et 52 minutes.

Netflix dévoile l’anime Garoden : La voie du Loup Solitaire tiré du roman Garouden de Baku Yumemakura en visant une liberté différente du scénario d’origine. L’anime sortira le 23 mai prochain sur la plate forme.

Le film d’animation Tunnel to Summer arrivera dans les salles française le 5 juin prochain.

Une perfect édition pour la suite de Baki the Grappler paru en 2022 au édition Meian. Nommée New Grappler Baki cette version perfect sera sur 17 tomes et se basera sur l’édition japonaise , 4 tomes sortira simultanément le 23 mai prochain.