Le court métrage "The Hero Withing" fait partie d’un programme préventif axé sur la santé mentale. Proposée aux États-Unis, elle invite les élèves à raconter leur propre histoire sous l’angle de la sensibilisation à la santé mentale via un programme interactif comprenant une activité de storyboard créative.



The Spider Within : A Spider-Verse Story est réalisé par Jarelle Dampier et écrit par Khaila Amazan, et produit par les créateurs du programme Lens Michelle Raimo-Kouyate et David Schulenburg. L’équipe de LENS est complétée par Clara Chani qui a servi de superviseuse concernant les effets visuels et Joe Darkoen en charge de superviser l’animation globale.



Kevin Love, basketteur professionnel et défenseur de la santé mentale :



« Mon espoir pour ce court-métrage serait que tout le monde, en particulier les jeunes, comprenne que vos sentiments sont valables et que vous n’êtes pas seuls dans cette situation. Vous le voyez avec Spider-Man dans le court-métrage, où Miles a une confidente de confiance. Il est capable de se promener avec son père et d’exprimer ce qu’il vit. Nous pouvons tous en tirer des leçons : à quel point il est important de tendre la main à quelqu’un, d’exprimer ses véritables émotions, de dire sa vérité et de ne pas tout garder pour soi. »