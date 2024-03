Nouveau trailer pour l’anime Dandadan prévu pour octobre prochain. Crunchyroll , ADN et Netflix annoncent l’acquisition de l’anime qui sera inclus directement dans les trois plate – formes de streaming en même temps. Produit par le studio Saru on retrouve Fûga Yamashiro a la réalisation , Hiroshi Seko ( Shingeki no Kyojin saison final , Jujustu Kaisen ) au scénario , Naoyuki Onda au character design , Yoshimichi Kameda (Mob Psycho 100) au creature design et Kensuke Ushio (Chainsaw Man) à la composition musicale.

L'éditeur AllTheAnime annonce l’arrivée des quatres oav qui composent la saga Macross en France dans le courant de l’année. Ces oav sorties en 1994 étaient réalisé par Shôji Kawamori et Shinichiro Watanabe ( (Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Carole & Tuesday) ainsi que Yoko Kanno ( Escaflowne, Cowboy Bebop, Kids on the Slope) pour la composition de la bande son.

Le célèbre anime GTO arrive le 1er avril sur Netflix

La partie 2 de Saint Seiya - Battle for Sanctuary s’offre une nouvelle bande annonce , Crunchyroll la diffusera a partir du 1 er avril prochain. Cette second partie fait suite de la première saison diffusé sur Netflix en 2019 – 2020.

La saison 2 du remake animé de Kenshin le Vagabond sortira en octobre 2024 au Japon et rejoindra les animés d’automne.

La saison 2 de l’anime Kamierabi GOD.app diffusera ces 12 épisodes en octobre prochain. Ce projet imaginé par Yoko Taro le créateur de Nier fera suite aux événements de la toute première saison.

Le spin of de Fairy Tail , 100 years Quest qui fait suite sera diffusé en juillet prochain , un teaser a été dévoilé.

le Garçon et le Héron prépare sa sortie en chine le 3 avril prochain et s’accompagne de deux magnifique visuel pour l’occasion.

Nouveau trailer pour l’anime Suicide Squad Isekai produit par Wit Studio dont la diffusion est prévu en juillet prochain au Japon

La saison 2 de Shy sera diffusé en juillet prochain au Japon , et se rajoute a la liste des animés d’été.

L’anime Yatagarasu dévoile son premier trailer pour une diffusion le 6 avril 2024 au Japon.