Est-il possible de trouver l'amour dans un donjon ?



Voici une question bien intrigante que Bell Cranel, un aventurier béni par la déesse Hestia, va tenter de répondre. En effet, Bell rêve de sauver une belle inconnue des griffes des vilaines créatures rôdant dans le donjon. Mais un beau jour, il se lance dans une expédition et se retrouve coursé par un minotaure assoiffé de sang. Paradoxalement à ce qu'il souhaitait, Bell est devenu une victime à secourir et non un fier chevalier en armure. Pris en filature par ce minotaure sanguinaire, notre héros ne doit son salut qu'à l'intervention salvatrice d'une séduisante inconnue répondant au nom d'Aiz Wallenstein. Charmé par cette talentueuse épéiste, Bell va dès lors multiplier les efforts et les quêtes afin d'atteindre le niveau de cette femme douée, membre de la prestigieuse Loki Familia.



Mais pour atteindre son objectif, notre héros devra faire face aux pires créatures et démons peuplant le donjon. Pourra-t-il conquérir le cœur d'Aiz et devenir le héros qu'il espère tant ?

Cela avait déjà été annoncé il y a quelques temps, mais désormais la saison 5 de Danmachi a eu une fenêtre de sortie.Ce sera donc cet automne (entre octobre et décembre donc) et cette saison adaptera le 15ème volume du Light Novel.Tout en rappelant que cette nouvelle saison se nommera DanMachi - La légende des familias Saison 5: Goddess of Fertility Arc et qui logiquement se concentrera sur Freya et son admiration maladive pour Bell.Pour finir, voici un résumé de Danmachi :