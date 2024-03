(Le film le plus récompensé de 2024 : 7 Oscars

Meilleur : film / réalisateur / acteur / acteur secondaire / musique de film / photographie / montage)





(Le deuxième film le plus récompensé de 2024 : 4 Oscars

(Le deuxième film le plus récompensé de 2024 : 4 Oscars

Meilleur : actrice / création de costumes / maquillages et coiffures / décors)

Oppenheimer / Meilleur acteurCillian MurphyOppenheimer / Meilleur filmChristopher Nolan, Emma Thomas, Charles RovenPauvres Créatures / Meilleure actriceEmma StoneWhat Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] / Meilleure chanson originaleBillie Eilish, Finneas O'ConnellDa'Vine Joy Randolph / Meilleure actrice secondaireWinter BreakLe Garçon et le Héron / Meilleur film d'animationHayao Miyazaki, Toshio SuzukiOppenheimer / Meilleur réalisateurChristopher NolanOppenheimer / Meilleur acteur secondaireRobert Downey Jr.La Zone d'intérêt / Meilleur film en langue étrangèreJonathan Glazer20 Jours à Marioupol / Meilleur film documentaireMstyslav Tchernov, Raney Aronson-Rath, Michelle MiznerLa Merveilleuse Histoire de Henry Sugar / Meilleur court métrage de fictionWes Anderson, Steven M. RalesOppenheimer / Meilleure musique de filmLudwig GöranssonAnatomie d'une chute / Meilleur scénario originalJustine Triet, Arthur HarariFiction à l'américaine / Meilleur scénario adaptéCord JeffersonWar Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko / Meilleur court métrage d'animationBrad Booker, Dave MullinsGodzilla Minus One / Meilleurs effets visuelsTakashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi, ...Oppenheimer / Meilleure photographieHoyte Van HoytemaThe Last Repair Shop / Meilleur court métrage documentaireKris Bowers, Ben ProudfootPauvres Créatures / Meilleure création de costumesHolly WaddingtonOppenheimer / Meilleur montageJennifer LamePauvres Créatures / Meilleurs maquillages et coiffuresMark Coulier, Nadia Stacey, Josh WestonPauvres Créatures / Meilleurs décorsShona Heath, Zsuzsa Mihalek, James PriceLa Zone d'intérêt / Meilleur sonJohnnie Burn, Tarn Willers