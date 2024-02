Les éditions Crunchyroll annoncent une nouvelle réédition pour un spin of d’Hokuto no ken. La légende de Toki était sortit chez Kazé de 2011 a 2012 , cette fois ci cette édition regroupe et compilera les 6 volumes d'origine en 3 tomes doubles dont le premier sortira le 28 février prochain au prix de 14,99€.

Du nouveau pour le film live Naruto de Liongates , Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) est confirmé comme réalisateur du film et collabora avec Masashi Kishimoto.



Kishimoto : « lorsque j'ai entendu parler de l'intérêt de Destin, c'était juste après que j'ai regardé l'un de ses blockbusters, et je me suis dit qu'il sera le parfait réalisateur pour Naruto. Après avoir apprécié ses autres films et compris que son point fort réside dans la création de drames humains, j'ai été convaincu que personne d'autre que lui ne pourrait mener ce projet. En le rencontrant, j'ai également découvert qu'il était très ouvert d'esprit et qu'il était plus que ravi d'écouter mes suggestions, et j'ai eu le sentiment fort que nous pourrions travailler ensemble lors de la production. Pour résumer, le live-action Naruto promet d'être un film d'action spectaculaire avec une trame dramatique profonde. Je ne peux pas m'empêcher d'être excité. »

Netflix a partagé récemment une nouvelle image pour le film live City Hunter qui sortira le 25 avril prochain dans le monde. Deux noms viennent s’ajouter au casting , Masanobu Andô (Rohan au Louvre , Rurouni Kenshin donnera vie au personnage de Hideyuki Makimura, le partenaire de Ryô Saeba ; et Fumino Kimura (Rohan au Louvre) à la détective Saeko Nogami.

Les éditions Pika annoncent l’arrivée de Suzume de Makoto Shinkai en manga et en roman pour le 3 avril prochain. 7€70 pour le manga et 14€95 pour le roman rédigé pendant la production du film.

L’anime Sword of the Demon Hunter : Kijin Gentoushou dévoile son teaser pour une diffusion en juillet prochain.

Les éditions Ki-oon annoncent une nouvelle création original signé par Kuroi Shiro (Léviathan) nommé Dragon Hunt Tribe. Après une ambiance galactique dans Léviathan , il est question cette fois ci d’un monde dark fantasy. Le premier volume est prévu pour le 4 juillet prochain en librairie.