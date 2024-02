Le making off de la série Yu Yu Hakusho de Netflix sur les personnages et effets spéciaux.

Netflix obtient les droits de diffusion en streaming dans le monde pour le film d’animation The Imaginary du Studio Ponoc. Toujours sans date de sortie chez nous , le film est sortit le 15 décembre dernier au Japon.

Pika édition annonce l’arrivée du manga True Hiiro pour le 21 février prochain en France , un genre de dark fantasy mélangé a du super héros.

Mana Books annonce le manga Dark Soul Rédemption , une création original en collaboration avec Bandai Namco Entertainment.

Avec Julien Blondel au scénario et Shonen (Outlaw Players) aux dessins , le premier tome est prévu pour le 6 juin prochain en librairie.

Le 4eme film d’animation My heros Academia ce dévoile dans un trailer et sortira le 2 août prochain au Japon. La saison 7 de l’anime sera elle diffusée le 6 avril prochain avec quatre épisodes spécial et démarrera vraiment le 4 mai prochain.

Le 27e film d’animation Détective Conan : L’Étoile à 1 Million de Dollars sortira en France le 19 juin prochain en salle. Le distributeur Eurozoom en profite pour dévoiler l’affiche officiel française.

L’anime The Fable sortira prochainement en avril prochain au Japon et sera diffusé en deux parties.

Le premier épisode de la saison 4 de Demon Slayer qui durera 1 heure aura droit a une avant première au cinéma le 24 et 25 février en France. Par ailleurs une séance spécial sera organisé le 24 février au cinéma UGC Normandie à Paris avec la présence de Natsuki Hanae la voix japonaise de Tanjiro , du producteur Yuma Takahashi, et de la chanteuse Milet qui proposera une performance musicale pour l’occasion.

Les éditions Glénat ont annoncé sur leur compte X / Twitter , un collector pour le tome 42 de Berserk. Dévoilé sous forme de prototype au festival d’Angoulême , cette édition collector sortirai le 19 juin en France au prix de 23€42.

Les éditions IMHO révèle deux ouvrages sur Hayao Miyazaki et son parcours légendaire, au programme , des recueilles et des réflexions sur plus de 300 pages. Intitulé « Là ou le vent revient » plonge le lecteur dans les coulisses des chefs-d'œuvre de Miyazaki de Nausicaä à Chihiro. Le second explique davantage sa carrière et son parcours.



A noter que ces deux livres n’ont pas encore de date de parution précise.