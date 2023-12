La saison 4 et final de Dr Stone s’annonce par un teaser , aucune info de plus pour le moment.

Alors que l’incroyable saison 2 de Jujustu Kaisen ce termine , la saison 3 est aussitôt annoncée par Mappa . On rappelle que le studio penche sur la saison final de Hell’s Paradise , le film qui fait suite a la saison 1 de Chainsaw man , et à la production de la saison 3 de One Punch Man dont on attend toujours des premières informations. Il faudra donc être patient pour la suite de Jujustu Kaisen qui s’annonce assez passionnant.

L’anime The Blue Wolves of Mibu ( Ao no Miburo ) s’affiche et débutera en octobre prochain au Japon.

Les éditions Delcourt/Tonkam ont annoncé le retour du manga Scary Lessons pour le 24 janvier prochain avec un coffret réunissant les tomes 13 à 16 , vendu aussi a l’unité au prix de 7,29€ chacun. Au Japon la série est terminé depuis 2015.

Nouveau visuel et trailer pour le 27e long métrage Détective Conan , Eurozoom s’occupera comme toujours de la distribution en France pour une sortie courant 2024.

Le manga Golden Kamui de Satoru Noda est adapté en film live. Produit par Toho Movie , le film partage une affiche avec un trailer pour une sortie le 19 janvier prochain au Japon.

Nouveau trailer pour L’anime Solo Leveling qui débarque le 6 janvier prochain sur Crunchyroll

L’anime original Bucchigiri du studio Mappa dévoile un nouveau trailer dont la diffusion de ces 12 épisodes est prévu le 13 janvier 2024 au Japon et en simulcast sur crunchyroll chez nous.

La saison 5 de Kingdom s’offre un nouveau trailer avant sa diffusion le 6 janvier prochain.

La saison 2 de Ron Kamonohashi ce confirme avec un premier visuel

Netflix dévoile un nouveau trailer pour l’anime Gloutons et Dragons prévu pour le 4 janvier prochain.

: Charismatique, ingénieux, vif d’esprit : Ron Kamonohashi est tout simplement le plus talentueux détective de sa génération. Ou plus exactement, il l’était, jusqu’à ce qu’il décide de disparaitre complètement de la circulation. Totomaru Isshiki, lui aussi enquêteur, cherche à retrouver Ron afin d’obtenir son aide pour résoudre une affaire particulièrement complexe.Rapidement, il remonte la trace de sa cible, mais est confronté à un problème d’une tout autre envergure : l’ancienne légende de la police n’a aucune envie de reprendre du service.Rongé par un passé tumultueux, Ron Kamonohashi cache en réalité un terrible secret : lorsqu’il fait face à un suspect, sa personnalité change du tout au tout pour devenir celle d’un dangereux manipulateur, qui va pousser les coupables de crimes à se suicider avant même de pouvoir être jugés.Toutefois, il existe une famille qui est parfaitement immunisée à son pouvoir et ses talents de détectives. Pire encore : il semblerait que ses membres en sachent bien plus qu’il n’y parait sur son nébuleux passé…