Shenxiu, une fillette de 10 ans, est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l’univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d’incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le Restaurant des abysses, dirigé par l’emblématique Capitaine Nanhe. Poursuivis par le Fantôme Rouge, leur route sera semée d’épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer.



Au cinéma le 21 février 2024

Netflix confirme la saison 2 pour Blue eye Samurai

Les éditions Delcourt/Tonkam précisent la sortie du premier volume du Jojo Magazine qui sortira en mai 2024. Lancée au Japon en 2022 qui compte presque trois volumes , ces magasines retracent la célèbre saga de Hirohiko Araki et proposent des interview lié au manga et a l’animé ainsi que d’autres surprises.

Le premier volume contiendra :



- Un nouveau one-shot "Rohan Kishibe ne bouge pas Episode # 10 Hot Summer Martha".

- Fairouz Ai × Daisuke Ono : présentation spéciale du casting parent-enfant.

- L'animation "Jojo" par des doubleurs.

- Une interview du directeur général de Stone Ocean Kenichi Suzumura.

- Un entretien avec Yasufumi Soejima et avec Issei Takahashi.

- Deux nouvelles inédites : "Roi de l'infini" par Junjo Shindo, et "Chient errant Iggy" par Otsuichi.

- Des autocollants JoJo.

Le 27e film Détective Conan sortira courant 2024 en France et aura pour titre «L’étoile à 1 million de dollars »



"La « vérité » cachée dans l’épée traverse la nuit noire et nous conduit sous la lune. Le mystère de la bataille pour le trésor qui divisera le monde commence ici !".

La saison 7 de My hero Academia s’offre un premier trailer qui est toujours prévu pour Avril prochain au Japon.

Shaman King Flowers a son trailer avec un aperçu de la chanson d’ouverture de l’anime, « Turn the World » par la chanteuse et comédienne Nana Mizuki. Sa diffusion est prévu le 9 janvier prochain au Japon et sur Adn.

Nouveau trailer pour l’anime Dandadan qui est prévu pour octobre 2024 au Japon.

Le film HAIKYU!! FINAL The Dumpster Battle ce dévoile un peu plus dans son nouveau trailer , ce premier long métrage d’une série de deux films est prévu le 16 février 2024 au Japon.

Nouveau trailer pour la saison 3 de Blue Exorcist qui pour rappelle débutera le 6 janvier prochain au Japon.



A la même date sortira aussi la saison 2 de Mashle qui ce montre un peu plus a travers un nouveau trailer

L’anime The Prince of Tennis II : U-17 World Cup Semifinal est prévu pour octobre 2024 au Japon.

L’anime Mission: Yozakura Family ce dévoile dans un trailer et rejoins les animés du Printemps 2024 prévu pour avril prochain

Le manga The Elusive Samurai de Yūsei Matsui est adapté en anime et sera produit par le studio CloverWorks. Prévu pour 2024 sans plus de précisions.