« Ce qui était intéressant à voir avec Sparking ! Zero est l’effet sur l’environnement. Lorsque Goku charge son ki, vous avez un peu de vent qui se lève », a déclaré Furutani tout en mimant le boost Zenkai de Goku. « Quand quelqu’un percute un rocher ou un bâtiment (après une attaque), cela se produit en temps réel. Nous utilisons le moteur Unreal Engine 5, donc les graphismes sont encore plus réels et immersifs. »

« Sparking ! Zero est différent de Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse et Dragon Ball Z : Kakarot. FighterZ a été créé avec des intentions d’esports avec des combats en 2D. Kakarot consistait à vivre l’histoire. Xenoverse a fait participer les joueurs en tant qu’avatar dans le monde. L’objectif ici est de repousser les limites de la capacité d’un joueur à s’immerger complètement dans le monde et de l’intensité avec laquelle nous pouvons y parvenir »

Dragon Ball Sparking Zéro a enfin été dévoilé avec un premier trailer, et un premier aperçu des combats et du roster. Après 16 ans d'absence la saga des Tenkaichi budokai fait son grand retour sur Pc, Ps5 et Xbox séries. Et après 5 ans de développement, le producteur du jeu Jun Furutani nous en dit un peu plus sur ce titre tant attendu.Les personnages confirmés pour l'instant :Goku / Vegeta / Freezer / Broly (Dbs) / Tenshinhan / Yamcha / Krilin / Piccolo / Trunks (futur) / C 17 et C18 / Mr Satan / Cell / Majin Boo / Bergamo / Jiren.