Découvrez également dans cet article de nouvelles informations lié à Hogwarts Legacy

(news et images coquine sur le professeur Bulbille, en bas de page).

nouvelle

Épisode 09

lien direct de la vidéo

— menu ✄ :

00:00 Intro

00:33 Début de l'Épisode 09 : À l'Assaut des Gobelins...

01:31 Secret et Ruines

03:28 Vallée de Poudlard

04:41 [Gameplay] L'assaut de la forteresse des Gobelins !

12:17 Libérons les chariots magiques

15:00 Une Tente mystérieuse : Des animaux fantastiques ?

16:00 [Gameplay] La chasse aux araignées

17:26 Retournons voir Arn

18:40 [Chill] Ambiance Cerf-volants magiques

BONUS : Dans le prochain épisode...



complément

patchs

Charts et Option HDR

DLC et version Switch

ventes et les maisons préférés des joueurs

note patchs

note patch PC

INFOS & Anecdotes :



☞ Charts :



‣ Une fois de plus Hogwarts Legacy trust les top des ventes de jeux vidéo en février

(il reste la meilleur vente 2023 tout support confondus):



MEILLEURES VENTES DE FÉVRIER 2023



1. Hogwarts Legacy (NEW)

2. Call of Duty : Modern Warfare II

3. Dead Space Remake

4. Madden NFL 23

5. FIFA 23

6. The Last of Us Part 1

7. Elden Ring

8. Wild Hearts (NEW)

9. Like a Dragon Ishin (NEW)

10. Octopath Traveler II (NEW)



‣ Top complet sur la news gamekyo : https://www.gamekyo.com/newsfr86847_charts-us-hogwarts-legacy-et-la-playstation-5-ont-porte-le-mois-de-fevrier.html





☞ MODS :



‣ Quand Hogwarts Legacy devient un MMO...

Le collectif HogWarp déjà à l'origine de Skyrim Together vient de réaliser un très beau record sur Hogwarts Legacy avec la réunion de pas moins de 160 joueurs en simultané. Le créateur de contenu Bebar est trouvable sur youtube. En plus de la capacité d'accueillir de nombreux joueurs en même temps, un chat a aussi été mis en place permettant aux participants de communiquer entre eux comme dans un véritable MMO.

Pour l'heure la dite création n'est pas accessible pour tout le monde. Ca sera toutefois le cas plus tard, gratuitement. (development participatif en cours.)



‣ Mod Vr en cours de dévellopement par flat2vr:

https://twitter.com/Flat2VR/status/1623385801596731394



‣ Des petits coquins (vicieux?), ont eu l’idée de créer un mod pour déshabiller notre cher Professeur Bulbille :







☞ Acheter et précommander le jeu sur les différents plateformes : ☞ Lien

(PlayStation 4 et Xbox One repoussé donc au 5 mai, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch).





Pour ceux que ça intéresse: Metascore XBOX SX 88 et User Score 8.8

ps: Vous cherchez la suite? c'est déjà par là ! ☞

Dans la quête du jour un petit challenge s’impose à nous, puisque nous partonsde gobelins afin de récupérer les chariots volés à Arn — un gentil gobelin itinérant (qui nous l’avait demandé si piteuse...gentiment que nous n'avons pu qu'accepter sa requête). Cette mission périlleuse permettra de se mesurer à une groupe bien fournis de redoutables ennemis. Entreetl’aventure continue, dans ce court mais intense nouvel épisode !◆ Plongez dans cette toutedans l'univers de Harry Potter :(1080p/60FPS) : ÇA VA SAIGNER !‣ Premier article en‣ Second avec infos‣ Troisième avec infos‣ Quatrième avec infos sur une éventuelleen préparation + interview/infos‣ Cinquième avec infos sur les‣ Sixième avec un gros nouveau‣ Septième avec derniers chiffres de ventes en date et‣ Huitième avec satistiques sur le jeu et des infos sur les films et séries Harry Potter à venir :・Ma chaine youtube ▸ PIMOODY (découverte & partage /chill & lofi) ☕︎・Pour retrouver tout l'univers ▸ P!NGUi GAM!NG⚡︎