Épisode 08

00:00 Intro

00:33 Début de l'Épisode 08 : Dilemmes et Quêtes

03:06 Fouille Sous-Marine pour l'Astrolabe

04:56 [Choix] Dilemme Morale: Redonner l'Astrolabe ou le garde pour sois ?

07:08 Natsai Ona s'inquiète pour nous

09:45 Campolard-en-Bas (Village)

10:49 Magasins (Achat & Vente)

12:31 Arn le Gobelin qui a besoin d'aide

14:05 [Gameplay] En route... /gare aux loups (et aux araignées)

18:26 Intersections...

18:59 [Gameplay] Attaques de méchants gobelins !

20:20 [Gameplay] Des ruines bien gardées (Infiltration & Combats)

26:20 L'ascension...

27:33 BONUS : Dans le prochain épisode...

Charts et Option HDR

DLC et version Switch

ventes et les maisons préférés des joueurs

note patchs

note patch PC

INFOS & Anecdotes :





☞ Statistiques : Au total, Hogwarts Legacy a été joué plus de 406 millions d'heures,

Les utilisateurs ont planté 674 millions de plantes dans leur Salle sur Demande,

Ils ont concocté 405 millions de potions,

Et ont tué plus de 2 milliards de mages noirs !

Ignatia Wildsmith a dit plus d'1 milliard de fois "j'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit"



☞ Revelio devient le sortilège le plus lancé de toute la saga :



Plus de 100 milliards de fois au total.

Plus de 37 000 fois par seconde.

Plus de 2,25 millions de fois par minute.



☞ Série & films : Après le succès de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, Warner avait envisagé d'en faire un film, mais avait finalement mis de côté cette idée en raison de la production des films Les Animaux Fantastiques.



Cependant, l'avenir des films Les Animaux Fantastiques est aujourd'hui plus qu'incertain, étant donné leurs résultats insatisfaisants au box-office. Il n'est donc pas surprenant que Warner ait envie de revenir aux sources avec une suite à la saga principale.



En outre, nous avions déjà appris une nouvelle excitante : il semblerait qu'une série adaptée du jeu Hogwarts Legacy soit en préparation ! (Selon une rumeur persistante).



☞ Acheter et précommander le jeu sur les différents plateformes : ☞ Lien

(PlayStation 4 et Xbox One repoussé donc au 5 mai, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch).





Pour ceux que ça intéresse: Metascore XBOX SX 88 et User Score 8.8

ps: Vous cherchez la suite? c'est déjà par là ! ☞

Aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois parler du jeu événement : Hogwarts Legacy. De la fouille sous-marine à la chasse à l'astrolabe, choix moral difficile et ses conséquences ou encore exploration de Campolard-en-Bas : un village magique rempli de magasins où vous pourrez acheter et vendre des objets; nous y rencontrerons également Arn le Gobelin qui aura besoin de notre aide... Une fois de plus, un épisode riche en événements !Dans la suite de notre voyage, nous serons confrontés à des loups et à des araignées dangereuses. Nous traverserons des intersections et serons attaqués par des gobelins maléfiques. Nous devrons infiltrer des ruines gardées et y découvrir des trésors...Puis, en fin de vidéo vous pourrez voir une aperçu du prochain épisode qui promet de nouvelles découvertes sur le jeu, alors restez bien avec moi jusqu'à la fin. Hogwarts Legacy est un jeu incroyable qui plaira assurément à tout fans de la saga Harry Potter et à de nombreux amateurs de jeux d'aventure rpg en monde ouvert.