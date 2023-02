Il est encore un peu tôt pour dire si Hogwarts Legacy deviendra une référence dans le monde des RPG en Open-World, mais pour ce qui des jeux de magies et de sorcelleries, une chose est sûre (faute de réel concurrence également) : l'ambiance d'exception et le travail minutieux des développeurs, nous offre le meilleur jeu du genre ! Alors, que nous réserve l'aventure du jour ? (Et, si vous voulez plus d'infos sur le jeu et les dérivés, rendez-vous en bas de l'article).

☞ Quid de la version Switch ? : Alors que ce sera la dernier version à être distribuer sur le marché et qu'elle est dors et déjà précomandable entre 40 et 45e sur internet, beaucoup se méfie du downgroad violent que risque de subir cette mouture. Voici un extrait d'un game designer du jeu Troy Johnson, donnant plus d'infos sur celle-ci : "La version Switch sera géniale, c’est sûr. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que chaque version est merveilleuse, qu’elle soit bien optimisée et surtout qu’elle soit fidèle à l’idée que nous nous faisions du titre. Et à la fin, celle-ci représentera exactement le jeu que nous voulons offrir aux joueurs."



☞ Une Série ? : De fortes rumeurs circulent actuellement selon lesquelles une série télévisée basée sur le jeu vidéo Hogwarts Legacy serait en développement chez HBO Max. Si cela est avéré, la série se déroulerait probablement dans la même époque que le jeu, soit la fin des années 1800, durant la révolte des gobelins donc pas au même moment que Harry Potter). Elle serait donc tout comme le jeu un préquel à la saga originale de Harry Potter et se concentrerait sur la vie des étudiants de Poudlard, ainsi que sur leur apprentissage de la magie et des sorts. L'exploration du monde environnant et les combats de sorcellerie, une série aurait vraiment le potentiel de captiver les fans de la franchise Harry Potter. Cependant, pour le moment, ces informations restent à l'état d'hypothétique et rien n'a été confirmé officiellement.



☞ DLC ? (interview développeur) : "On a eu vraiment eu la tête dans le guidon ces derniers mois, afin de faire en sorte qu'Hogwarts Legacy sorte dans les temps, donc pour le moment aucun DLC n'est prévu."



☞ Rappel des dates de sorties : Le 4 avril le jeu sortira sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch







Pour ceux que ça intéresse: Metascore XBOX SX 90 et User Score 8.9

◆ Plongez dans cette toutedans l'univers de Harry Potter :: Découverte de PRÉ-AU-LARD !Pré-au-Lard est un lieu fascinant rempli de merveilles magiques, c'est une étape incontournable pour tout fan de la saga Harry Potter. Et cela tombe bien, car c'est aujourd'hui que nous allons découvrir ensemble ce village fantastique lors de notre quête ! Les rues de Pré-au-Lard regorgent d'échoppes étonnantes telles que la librairie Tomes et Parchemins, où les joueurs peuvent trouver des manuels de sorts utiles pour améliorer leurs compétences magiques, ainsi que des objets rares et utiles. Les potions sont également un élément important dans le monde de la magie et les sorciers peuvent acheter des ingrédients nécessaires pour concocter leurs propres potions chez Pippin. Il y aussi le Navet Magique, le pubs des Trois Balais (pour boire une bonne bière au beurre), ou encore le magasin fantastique de farces et attrapes Zonko. Sans oublier... Ollivander — c'est ici que nous récupérerons notre nouvelle baguette magique. Enfin, le village propose également une variété de quêtes annexes et d'objectifs à accomplir, qui permettent de découvrir de nouvelles histoires et d'obtenir quelques récompenses. L'exploration de Pré-au-Lard nous offre encore aujourd'hui une aventure palpitante et riche en découvertes !