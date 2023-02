Hogwarts Legacy est enfin sorti, et-ce, depuis une semaine déjà ! La question qui brûlait les lèvres de tous les fans de Harry Potter était la suivante : « le jeu est-il à la hauteur des attentes ou les a-t-il même surpassées ? » Après deux décennies de qualité disparate dans les jeux vidéo de la franchise, que pouvons-nous attendre de cet héritier ? L'ajout d'un monde ouvert est-il une bonne idée ? Les duels de magies sont-ils bien pensés et ludique ?



Après quelques heures de jeu, une chose est sûre : l'ambiance de l'univers de Harry Potter est bien présente et fidèlement respectée. La magie opère dès les premières minutes de jeu, avec des graphismes somptueux et une bande-son envoutante. Mais qu'en est-il de la magie elle-même ? Les sorts, les potions, les combats ? Dès la première heure de jeu nous pouvons expérimenter les combats, qui se trouvent être fluides et agréables, avec une variété de sorts et combos (à débloquer au fur-et-à-mesure) qui promet de rendre chaque affrontement unique. Hogwarts Legacy est-il donc en passe de devenir la référence des jeux de magie et de sorcellerie ? Il est encore un peu tôt pour le dire à ce stade, mais une chose est sûre : l'ambiance d'exception de l'univers Harry Potter est bel et bien au rendez-vous à tout les niveaux !

☞ Un point sur les records et les charts :



HOGWARTS LEGACY s'annonce comme l'un (le?) des plus gros cartons de l'année !



"C'est le plus gros lancement de jeu en dehors de FIFA et Call of Duty,

depuis Red Dead Redemption 2

sorti en 2018 )"



"56% supérieures à celles d’Elden Ring sur la première semaine"



"Le jeu dans l'univers de Harry Potter a longtemps occupé les 4 premières places des ventes de jeu sur la plateforme dans ses différentes versions : Deluxe, Standard, packs etc Aujourd’hui, le bijou d’Avalanche Software dans sa version classique est toujours bien installé en tête de ce palmarès et autour de 800 000 personnes y jouaient simultanément le week-end dernier."



"Hogwarts Legacy parvient à faire mieux que son prédécesseur Harry Potter à l’École des Sorciers : +2 % sur les ventes physiques lors de la semaine de lancement. Une prouesse impressionnante dans la mesure où les jeux s’achètent bien plus largement dans leur version numérique en 2023. De plus, son prédécesseur bénéficiait du battage médiatique autour du premier film, et du succès des livres qui se vendaient comme des petits pains."



☞ HDR : Améliorer l'expérience de jeu ! Comment bien ajuster le HDR ?



Pour les fans de Harry Potter, profiter de Hogwarts Legacy dans les meilleures conditions est primordial. Contrairement au RayTracing qui peut empirer l'expérience, le HDR est le paramètre ultime à utiliser pour une représentation de la luminosité fidèle. Il offre un contraste incroyable et n'a aucun impact sur les performances. Toutefois, il faut un écran compatible HDR pour en bénéficier, ce qui est le cas de la plupart des téléviseurs actuels. Sur PS5 et XBOX SERIES X, il suffit d'activer le paramètre HDR dans les réglages d'affichage de la console, puis dans les paramètres du jeu.



☞ Patch : Le message des développeurs (datant du 14 Février) sur le dernier patch, "Joueurs Xbox Series X et PC, attendez-vous aujourd'hui à un patch qui résoudra un certain nombre de bugs et de problèmes de performances !



Joueurs PS5, en raison de problèmes imprévus, nous visons plus tard cette semaine pour vous faire parvenir votre correctif. Merci pour votre patience !"



☞ Rappel des dates de sorties : Le 4 avril le jeu sortira sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch



☞ Pour la route (vous en faites ce que vous voulez) : « “Hogwarts Legacy” : au-delà des polémiques, une œuvre sans grande magie. Secouée par les polémiques autour des positions sur la transidentité de J. K. Rowling, et des accusations d’user d’imagerie antisémite, la sortie d’“Hogwarts Legacy” – un jeu de rôle dans l’univers de Harry Potter – a été tout sauf sereine. Le tout pour un résultat qui ne figure pas au sommet de l’art vidéoludique, juge une partie de la presse. » *courrier international - lien : https://www.courrierinternational.com/article/jeu-video-hogwarts-legacy-au-dela-des-polemiques-une-uvre-sans-grande-magie





Pour ceux que ça intéresse: Metascore XBOX SX 90 et User Score 9.1

◆ Plongez dans cette toutedans l'univers de Harry Potter :: les Arts de la Sorcellerie !Après avoir été sélectionné une maison (parmis serpentard, griffondor, serdaigle et poufssoufle) grâce au Choixpeau magique dans le précédent épisode, nous allons continuer notre apprentissage de la magie à Poudlard. Nous allons explorer les différents cours de sorcellerie proposés par l'école, apprendre de nouveaux sorts et techniques, et affronter dans des duels de magie clandestins d'autres élèves. En plus de des leçons et "mini-jeux", nous pourrons également participer à des missions annexes pour mettre en pratique nos nouvelles compétences et gagner des récompenses supplémentaires. Tout cela nous permettra de progresser et ainsi de devenir de plus en plus puissants en tant que sorciers pour progresser en cette aventure si riche...