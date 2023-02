Hogwarts Legacy vient tout juste de sortir, est-il à la hauteur des attentes ? Les a-t-il surpassés ? Que pouvons-nous attendre de l'héritier de la franchise vidéoludique Harry Potter à la qualité disparate sur les deux dernières décennies ? Le monde ouvert est-il une bonne idée ? Quid des Combats ? Et, du Quidditch ?

Après c'est quelques heures de jeux, nous pouvons déjà dire que l'ambiance de l'univers Harry Potter est bien présente et fidèlement respecté; une ambiance d'exception même !

‣ AVIS sur le début d'Aventure :

Hogwarts Legacy est un jeu que j'ai pris pour le moment vraiment plaisir à découvrir et à parcourir, je suis ravi qu'un "gros" jeu Day One soit enfin au point. J'enchaine les sessions et les épisodes suivants sortiront rapidement. Après environ 8 de heures de jeu, je peux dire sans réserve que c'est un excellent jeu, qui m'a agréablement surpris étant donné que j'avais quelques aprioris au départ. Malgré quelques problèmes graphiques au niveau des chutes de framerates et des lags en mode fidélité (qui devraient être corrigé avec le nouveau patch du jour, voir plus bas), cela ne gâche en rien l'expérience de jeu. Les activités variées dès le début du jeu sont très appréciables et le gameplay est ingénieux, avec une prise en main facile, agréable et intense pour les combats qui laisse imaginer pour la suite de nombreuses possibilités d'évolutions.

NOTE :

"Patch PC, Xbox Series X et Xbox Series S aujourd'hui. En revanche, les joueurs PS5 vont devoir attendre quelques jours de plus."

Patch du 14 février 2023



Version de Build : 1120320



Note des développeurs : ce patch traite des performances et de la stabilité globale du gameplay, ainsi que des améliorations online.



Correction de bugs :



En ligne



Correction des problèmes avec les données de succès qui sont correctement envoyées vers le portail du Wizarding World après la liaison de comptes.

Gameplay



Courrier du hibou :

Correction d'un problème avec le courrier qui ne déclenchait pas correctement la mission suivante.

Événements du monde :

Correction d'un plantage rare à certains endroits où des événements se produisent en jeu.

PNJ :

Correction d'un crash rare lors du respawn des PNJ dans le monde.

Correction d'un crash avec certaines routines de PNJ.

Personnages :

Correction des problèmes de scintillement survenant avec une tête transparente alors que les cheveux sont toujours présents.

Interface utilisateur



Mise à jour du texte de localisation pour les éléments de contenu supplémentaires.

Ajout de la version de cette Build au premier CLUF.

Correction d'un cas rare où les descriptions de mission ne s'affichaient pas correctement.

Cinématiques



Correction de la présentation VFX de la transformation de la robe.

Correction d'un problème de stabilité lors du saut de cutscenes.

Correction d'un crash lors de la lecture de cutscenes et de cinématiques.

Sauvegarde



Correction de l'erreur de réécriture du dernier emplacement de sauvegarde automatique.

Correction d'un problème lors du redémarrage de la dernière sauvegarde concernant l'impossibilité de parler à un vendeur après la conversation initiale. Cela résout les problèmes signalés suivants : HL-412, HL-494, HL-246, HL-1063, HL-590, HL-542, HL-976, HL-965, HL-1158, HL-1184, HL-1089, HL-1240, HL-1031, HL-1490, HL-1433, HL-89, HL-1930, HL-1086, HL-1636, HL-1585, HL-1028, HL-1933, HL-2606, HL-2062, HL-1587, HL-488, HL-498, HL-162, HL-1706, HL-2626, HL-2865, HL-2888, HL-2804, HL-2910, HL-2944, HL-3000, HL-3043, HL-3024.

Performance et stabilité



Amélioration des performances en mode Fidélité.

Correction d'un crash rare lors du survol de la carte.

Correction d'un problème de distorsion et d'étirement des assets du monde causé par le vent.

Correction d'un événement rare avec l'échange de matériaux.

Correction d'un crash rare avec l'état des assets de la carte.

Correction d'un crash rare survenant avec les événements du monde en jeu.

Correction d'une fuite de mémoire avec le système d'éclairage global, problème signalé HL-313.

Xbox Series :



Performance et stabilité



Amélioration de la collecte des crashs pour aider à chasser les crashs rares.



PC Steam / PC Epic Games :



Cinématiques



Correction des problèmes d'audio manquant ou ne fonctionnant pas correctement.

Contrôleurs



Mise à jour de la prise en charge de la manette Switch Pro, problème signalé HL-346.

Upscalers



Activation de la technologiue Frame Generation lorsque le DLSS est désactivé.

L'anticrénelage et les paramètres de résolution d'écran sont désactivés lorsque le DLSS est utilisé et non la Super Resolution.

Raytracing



Correction d'un problème avec RTAO qui rendait moins bien que SSAO.

Ajustement du paramètrage par défaut en Medium Quality.

Performance et stabilité



Optimisation de la compilation des types de shaders.

Mises à jour des performances de la compilation des shaders et améliorations de la fonctionnalité.

Correction d'un crash affectant l'utilisation de Text2Speech.

Résolution des problèmes d'étirement soudain des assets du monde, ce qui résout les problèmes signalés suivants : HL-305, HL-265.

Résolution d'un problème de framerate inférieur pour les GPU Nvidia par rapport aux GPU AMD.

DirectX Version 12



Veuillez noter que la version 12 de DirectX est requise pour exécuter Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur PC. Nous vous déconseillons d'essayer des solutions de contournement pour faire fonctionner le jeu avec DirectX Version 11, car cela peut entraîner des problèmes de stabilité lors du lancement du jeu et de l'expérience du joueur.

Pour ceux que ça intéresse: Metascore XBOX SX 90 et User Score 9.1

◆ Plongez dans cette toutedans l'univers de Harry Potter :Dans cet épisode, nous poursuivons notre découverte de Poudlard en compagnie de notre personnage principal. Nous avons ainsi eu l'opportunité de choisir notre maison avec l'aide du Choixpeau magique, avant de partir explorer les locaux de Serdaigle et de faire connaissance avec nos camarades de classe. En plus de ces moments sociaux, nous allons également pouvoir entreprendre différentes missions annexes et participer à des cours pour continuer notre progression à travers le jeu et débloquer de nouvelles compétences.