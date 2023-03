Hogwarts Legacy était un jeu très attendu qui plonge les joueurs dans l'univers magique de Harry Potter. Depuis l'annonce de sa sortie, les fans du monde entier ont été impatients de mettre la main sur ce titre ambitieux. Alors que la date de sortie sur PS4 et XBOX ONE approchait, les développeurs ont partagé des informations pour expliquer qu'ils repoussaient les jeux sur ces consoles dites "old gens" pour peaufiner le jeu.



Le jeu déjà sortie sur PS5, XBOX SERIES X et PC, il est rapidement devenu un énorme succès. Et de fait, Hogwarts Legacy est déjà entrain de dépassé dans les ventes le précédent phénomène de l'année dernière, à savoir :

Elden Ring (voir plus bas dans l'article pour d'avantage de détails).

☞ Les derniers chiffres de ventes montrent que Hogwarts Legacy, qui n'est pas encore sorti sur les consoles de la précédente génération, a toutes les raisons de croire en un gros succès. Le jeu est actuellement le numéro 1 des ventes de jeux vidéo au Royaume-Uni, devant des titres tels que FIFA 23, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Grand Theft Auto V. Même avec une baisse de 31% de ses ventes depuis la semaine précédente, Hogwarts Legacy reste en tête du classement des ventes en version boîte et digital. Avec une sortie prévue l'été prochain sur Nintendo Switch et sur les anciennes gens (une bonne partie du parc consoles de salons grand public / PS4 & Xbox One = 175 millions d'unités consoles). Ce jeu de rôle dans l'univers de Harry Potter devrait connaître un énorme boost fulgurant et continuer de battre de nombreux records.



☞ Dernier Patch note PC en date :

En ligne

Amélioration réseau pour l’enregistrement et le suivi des comptes joueurs

Correction de problèmes concernant les DLC

Gameplay

Quêtes

Correction de nombreux bugs et problèmes concernant les quêtes

Progression de quête bloquée

Personnage bloqué

Affichage d’objets, effets…

Balais

Correction de problèmes de gameplay et d’affichage lors du vol en balais ou de l’atterissage

Événements

Correction de problèmes de chariots qui se bloquent et de duplication de PNJ

Personnages

Correction d’un problème qui rendait les personnages chauves

Correction d’un problème de lyp-sync en VO (PS5)

Effets visuels

Correction de plusieurs problèmes visuels impliquant les boucliers ennemis, la vitesse du balais, les étoiles lors des épreuves d’astronomie et les sorts

Audio

Ajout d’effets audio

Correction d’un problème audio concernant une cascade

Interface

Mise à jour de certaines traductions

Correction d’un problème qui donnait aux sorcières un visage différent en jeu et dans la création de personnage

Amélioration du suivi pour la Salle sur Demande

Autres changements mineurs (suivi de quête, transitions dans les menus, affichage des dégâts)

Cinématiques

Mise à jour des animations faciales

Correction de plusieurs problèmes visuels pendant les cinématiques

Correction d’un problème de son avec la VO (PS5)

Correction de glitches graphiques, de problèmes d’ombres et de clignotements (Xbox)

Manette

Amélioration des effets LD (PS5)

Activité et Aide

Amélioration des performances et de l’utilisation de mémoire dans Activité

Mise à jour des Aides en jeu

Raytracing

Amélioration de la stabilité et des performances pendant les longues sessions de jeu

Amélioration de la performance des effets visuels avec le Raytracing

Amélioration des performances des buffers Raytracing

Retrait du brouillard volumétrique pour de meilleures performances BVH

Sauvegarde

Correction de problèmes mineurs liés à la sauvegarde ou au chargement des parties

Performances et stabilité

Correction de nombreux crash

Correction de nombreux problèmes affectant les performances

Amélioration du frame rate en fermant le menu contextuel (Xbox)

Amélioration du mode fidélité pour un expérience 30 FPS fluide (Xbox)

Affichage

Correction d’un problème qui affectait les affichages en ration 32:9

Correction d’un problème d’Ansel (mode photo) avec un FOV élevé

Divers

Mise à jour des textes légaux et remerciements dans les crédits

Mise à jour des paramètres minimum recommandés pour les cartes graphiques NVIDIA et AMD (PC)





☞ Rappel des prochaines dates de sorties : Le 4 avril devait initialement sortir le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One (repoussé donc au 5 mai), puis le 25 juillet sur Nintendo Switch



Pour ceux que ça intéresse: Metascore XBOX SX 88 et User Score 8.8

◆ Plongez dans cette toutedans l'univers de Harry Potter :: L'univers Harry PotterDans ce septième épisode de la série consacrée à Hogwarts Legacy, nous découvrons un univers Harry Potter incroyablement détaillé et fidèle. Nous continuons notre découverte de la forêt interdite, où nous tomberons nez à nez avec une grosse bestiole à la langue bien pendu, puis nous découvrirons un tombeau secret. Par la suite, deux choix s'offriront ensuite à nous; continuer dans nos péripéties hasardeuses ou nous rendre en direction de notre quête principal.... Quoi qu'il en soit, notre cheminement nous mènera à une certaine citadelle et cabane bien connus de ceux qui sont déjà familier avec la licence Harry Potter (d'ailleurs nous discuterons également des adaptations de films et de leur relation aux jeux). Enfin, nous nous dirigeons vers un grand lac — Pourrons-nous y nager ?Ne manquez pas ce nouvel épisode riche en aventures et en découvertes sur l'univers Harry Potter !