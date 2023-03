Depuis plus d'un mois est disponible le jeu dans l'univers de Harry Potter tant attendu : Hogwarts Legacy. Au plus nous avancons dans cette série découverte et au plus nous découvrons la richesse (visuels, textures, environnements, gameplay) du jeu. Avez-vous déjà eu l'occasion de l'essayer ? Personnellement, je suis toujours autant saisis par la qualité global du titre (de mieux en mieux grâce également aux mises à jours récurrentes, développé plus bas dans cet article).



Dans cet épisode, nous plongeons dans les souvenirs de Merlin, des scènes qui nous rapprochent d'une expérience cinématographique et qui donne le ton de l'aventure à venir. Notre voyage par la suite nous emmènera dans la forêt interdite où nous affronterons d'autres sorciers malfrats !

NOTES & INFOS :



☞ Nouvelles dates pour les sorties PS4 et Xbox One : 5 mai 2023



" Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'accueil que les fans ont réservé à Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. L'équipe travaille sans relâche pour vous offrir la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes et cela nécessite plus de temps pour y parvenir. "



☞ Notes de patch du 8/03/2023 sur PS5, Xbox Series :



- En ligne :

Amélioration de l'enregistrement du compte réseau du joueur et du suivi.

Correction des bugs liés au contenu téléchargeable pendant l'utilisation des menus de pause et d'équipement.

Correction d'un problème d'inventaire avec les montures volantes des contenus téléchargeables qui pouvaient disparaitre pendant une mission.



- Missions :

Correction d'un bug de blocage lors du déverrouillage de la cage du campement de bandits avant le début de la mission. Résout le bug suivant : HL-437

Correction de l'impossibilité de terminer une quête lors d'une conversation spécifique avec Madame Kogawa absente de son bureau. Résout le bug suivant : HL-1173

Correction du bug de l'avatar coincé entre le baril et le fourneau en sautant ou en ouvrant la roue des objets.

Correction d'une collision de duplication à côté de l'une des entrées du magasin.

Correction d'un bug où les points de passage apparaissaient en l'air au lieu d'être au sol à Pré-au-Lard.

Correction du problème de marqueur d'objectifs qui n'apparaissait pas correctement au-dessus du professeur Fig après un temps d'attente.

Correction de la notification de sortie manquante sur certaines portes de Poudlard.

Correction du problème de l'ouverture de coffres de papillons autres que ceux prévus pour une quête ne comptant pas pour la progression dans la mission. Résout le bug suivant : HL-5620

Correction des papillons n'apparaissant pas dans la zone spécifiée permettant de faire avancer à nouveau la mission. Résout le bug suivant : HL-4807

Correction d'un problème de fusion de progression de mission.

Correction d'un bug de stabilité concernant les cuillères de la salle du cours de Potions.

Correction de la présence d'étoiles lors de la mise au point du télescope en cours d'astronomie sur les configurations les plus basses. Résout le bug suivant :HL-3032

Correction des problèmes de luminosité et d'apparition des étoiles lors des mini-jeux d'astronomie.

Correction des problèmes d'affichage de bouclier au cours des missions de Joutes magiques.

Vol sur balai

Correction du risque de se retrouver bloqué lorsque le joueur enfourche un balai tout en étant sur une statue ou en la faisant pivoter.

Correction du problème empêchant d'atterrir sur le viaduc.

Correction de la rupture du maillage lorsque l'avatar monte sur un balai après s'être téléporté dans une zone ouverte.

Correction du flash et de l'obturation lors de l'utilisation d'un balai.

Événements du monde

Correction du problème des wagons qui se percutaient pendant que l'avatar les bloquait.

Correction du problème de réapparition occasionnelle dupliquée de l'Homme-Orchestre à Pré-au-Lard.

Personnages

Correction des chevelures manquantes sur certains personnages.

Effets visuels

Correction des paramètres de vitesse des balais.

Correction des problèmes d'affichage de bouclier ennemi au cours des missions de Joutes magiques.

Correction des problèmes de disparition des boucliers ennemis après plusieurs coups.

Correction des problèmes de visibilité des constellations au niveau de la table d'astronomie.

Correction des problèmes de persistance des effets visuels des attaques de foudre des mages noirs escrocs.



- Audio :

Correction du problème d'audio de la cascade à flanc de falaise en fonction de la proximité des avatars.

Mise à jour des dernières banques de sons audio.

IU



- Divers :

Mise à jour de la partie "Remerciements tout particuliers" du générique ainsi que du texte légal.

Correction des problèmes d'animation synchronisée des lèvres du personnage en mode "Audio original".

Correction des problèmes de dialogue rencontrés dans les versions des autres langues en mode "Audio original".

Amélioration des effets lumineux.

Amélioration des performances et de l'utilisation de la mémoire liées aux activités.

Mise à jour des astuces et des vidéos de l'Aide au jeu.

Mise à jour des traductions.

Correction des visages des avatars féminins qui différaient en jeu de la version présentée en aperçu durant la création de personnage. Résout le bug suivant : HL-543

Correction de la transition entre la fenêtre d'achat de l'interface utilisateur et la conversation forcée avec les marchands.

Correction sur la carte de l'affichage du mauvais chemin vers la salle de la carte.

Correction des dégâts affichés lorsqu'un ennemi est touché par une transformation et un lancer de magie ancienne. Résout le bug suivant :HL-4810

Amélioration du suivi de la Salle sur Demande.

Mise à jour des animations faciales.

Correction des problèmes de PNJ courant sur place durant la Coupe des Quatre Maisons.

Correction des problèmes de textures floues et de changements de niveaux de détails soudains.

Correction des robes d'Avatar apparaissant avant que le professeur Fig ne les fasse apparaître avant la cérémonie de la Répartition.



Amélioration de la stabilité et des performances lors des longues sessions de jeu.

Amélioration des performances visuelles lors de l'utilisation de la technologie Ray Tracing.

Amélioration des performances par regroupement et mise en cache des tampons du Ray Tracing

Suppression des volumes de brouillard pour une meilleur performance de hiérarchie des volumes.

Sauvegarde de la partie

Correction de l'impossibilité de parler aux marchands lors des sauvegardes séquentielles après que le problème a fait l'objet d'un correctif. Résout les bugs suivants :HL-412, HL-494, HL-590, HL-5260

Correction du flot entrant et sortant après avoir obtenu le manuel des Bombabouses et chargé une sauvegarde manuelle.

Correction d'un problème d'écran de chargement infini lié à la fermeture du titre et au chargement d'une sauvegarde automatique à la fin des crédits.

Correction du problème de sauvegarde des options de ton de voix de l'avatar.

Performance et stabilité d'Hogwarts Legacy

Correction des problèmes de flot à travers Poudlard.

Correction de plantage survenant lorsque le joueur voit la salle commune.

Correction d'un plantage avec le maillage squelettique.

Correction d'un plantage avec des impacts de déviation.

Correction d'un plantage lors de la lecture de fichiers de dictionnaire.

Correction d'un problème de performance survenant lors de l'utilisation du coup final d’écrasement sur une Piégeuse épineuse en hauteur dans la zone de la porte runique.

Amélioration des performances de rendu des objets translucides.

Correction d'un plantage lors d'un graphique d’histoire.

Correction du flot de plantes dans la salle commune de Serpentard.

Corrections de plusieurs fuites de mémoire.

Correction d'un plantage avec l'état de l'icône de la carte.

Correction d'un plantage avec une interface utilisateur invalide.

Correction du flot sortant de la Grande Salle lors des parcours à travers Poudlard.

Correction d'un plantage lors des vérifications d'occlusion audio autour du joueur.

Correction d'un plantage lors de l'utilisation de tonneaux explosifs.

Correction d'un plantage lors de l'utilisation du sortilège Incendio.

Correction d'un plantage lié à l'utilisation des sorts Accio, Confringo, et Stupéfix.

Correction d'un plantage lors de la mise à jour des éléments d'équipement.

Correction d'un plantage récursif avec les boucliers de Solomon.

Correction d'un plantage avec les zones de montage.

Correction d'un plantage pendant la durée de vie des mauvais sorts du combat.

Correction d'un plantage lors des courses sur balai

Correction de la sélection de l'occlusion lors de l'ouverture et la fermeture des portes

Correction du problème de sélection d'occlusion.

Correction d'un plantage qui se produisait lors d'un déplacement vers la salle de classe du professeur Fig.

Correction des plantages liés à Niagara et aux VFX liés à la destruction.

Correction d'un plantage avec des dégâts au fil du temps qui ne s'enregistraient pas correctement.

Correction d'un plantage au cours duquel la génération d'acteur n'était pas sauvegardée correctement.

Correction d'un plantage au cours duquel la génération d'acteurs s'effectuait correctement.

Correction d'un plantage pendant la création de personnages. Résout le bug suivant : HL-232

Correction de l'instanciation de l'animation d'optimisation.

Correction d'un plantage avec les escaliers flottants.

Correction d'un plantage avec les VFX après de longues parties.

Correction d'un plantage lié à des transformations dans le Monde externe.

Correction d'un plantage en lien avec l'état dun objet.

Correction d'un plantage en lien avec les parades au combat.

Correction d'un plantage lié à des effets visuels de zone d'effet.

Correction d'un plantage avec les astuces.

Correction d'un plantage concernant les succès avec l'utilisation d'un identifiant utilisateur en ligne invalide.

Correction de plantage qui se produisait lors d'une discussion avec Rackham.

Correction d'un plantage se produisant lors de l'utilisation de Wingardium Leviosa.

Correction des baisses de performances rencontrées pendant la durée du jeu.

Correction de la baisse des performances dans la salle de classe de Divination.





- Cinématiques :

Correction des scintillements noirs observés sur les visages des personnages.

Correction de problèmes graphiques au niveau de la tête du professeur Fig lorsqu'il ouvre la porte pour la première fois. Le bug signalé suivant est ainsi résolu : HL-29.

Correction des scintillements des ombres dans les tasses de thé.

Performance et stabilité d'Hogwarts Legacy

Amélioration des performances de nombre d'images par seconde lors de l'abandon du menu contextuel.

Amélioration du mode Fidélité pour une expérience fluide en 30 images par seconde.







☞ Rappel des prochaines dates de sorties : Le 4 avril le jeu sortira sur PlayStation 4 et Xbox One (repoussé donc au 5 mai), puis le 25 juillet sur Nintendo Switch





Pour ceux que ça intéresse: Metascore XBOX SX 88 et User Score 8.8

ps: Vous cherchez la suite? c'est déjà par là ! ☞

◆ Plongez dans cette toutedans l'univers de Harry Potter :: LES SECRETS DE MERLINDans ce sixième épisode de Hogwarts Legacy, intitulé "Les Secrets de Merlin", nous plongeons dans les souvenirs de ce personnage légendaire, à travers une cinématique immersive qui nous transporte dans un l'ancien monde. Alors que nous nous nous sommes aventuré dans l'Anti-Chambre de Poudlard, nous sommes confrontés à des révélations étranges sur ce personnage, qui soulèvent des questions sur notre propre lien avec lui. Par la suite, nous aurons la chance d'explorer le monde ouvert de Hogwarts Legacy pour la première fois, ce qui nous permettra de contempler les détails fascinants de cet univers magique. L'ambiance sonore y est immersive, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à notre expérience de jeu. Pour couronner le tout, vous serez les témoins d'affrontements intenses dans un camp de sorciers. Ceci n'est que le début de nombreuses séquences de gameplay captivantes à venir... Le prochain épisode promet d'ors et déjà de nous en mettre plein la vue !