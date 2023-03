Depuis quelques semaines, Hogwarts Legacy est disponible, et, au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire, nous découvrons la réelle richesse du jeu. Avez-vous eu l'opportunité de jouer à ce jeu ? Qu'en pensez-vous ? Personnellement, je suis étonné par la qualité global de ce jeu, d'autant plus depuis que je suis arrivé à l'étape du monde ouvert. J'en n'attendais pas à autant, peut-être que ma perception de ce jeu est très positive pour cette raison. Cependant, qui sait, avec le temps mon opinion évoluera encore sans nul doute dans un sens comme dans l'autre. (Depuis les derniers patch et l'activation du Ray-tracing, je suis quand même émerveillé devant pleins d'aspects de la réalisation graphique, dû aussi il faut le dire à l'excellente direction artistique du jeu.)

Épisode 05

patchs

Charts et Option HDR

DLC et version Switch

☞ Rappel des dates de sorties : Le 4 avril le jeu sortira sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch







Pour ceux que ça intéresse: Metascore XBOX SX 88 et User Score 8.8

◆ Plongez dans cette toutedans l'univers de Harry Potter :: L'Anti-Chambre des Secrets...Bienvenue dans cet épisode 5 de notre aventure dans le monde magique de Hogwarts Legacy ! Il semblerait que le médaillon secret renfermait une carte secrète qui nous mènera dans les tréfonds de Poudlard. Au cours de cette épisode, nous apprenons également un nouveau sort, l'Incendio, nous nous entraînerons à des combos de magie et participeront à un nouveau combat de sorciers duo.S'en suivra une mission à la bibliothèque, qui nécessite l'utilisation d'un sort d'invisibilité, pour échapper à la vue des gardiens, de la bibliothécaire et d'un certain fantôme espiègle ! Tout en admirant les détails, les reflets et les textures du jeu, nous résolvons des énigmes pour finalement affronter arriver à un affrontement final qui nous permettra d'accéder à la destination indiqué par la carte. Vous l'aurez compris, cette épisode riche en action et en mystères, vous permettra d'en découvrir toujours plus sur les fonctionnalités de gameplay tout en appréciant la beauté du monde de Hogwarts Legacy.‣ Premier article en‣ Second avec infos‣ Troisième avec infos‣ Quatrième avec infos sur une éventuelleen préparation + interview/infos・Ma chaine youtube ▸ PIMOODY (découverte & partage /chill & lofi) ☕︎・Pour retrouver tout l'univers ▸ P!NGUi GAM!NG⚡︎