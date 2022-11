☞ Les Game Awards en décideront !

Les "Game Awards 2022" se dérouleront le vendredi 9 décembre (à 1h30 heure de Paris). Un rendez-vous majeur pour les fans du monde vidéoludique élira le GOTY (game of the year, soit "le jeu de l'année"), ainsi que d'autres prix pour d'autres jeux ou personnalités dans différentes catégories.

Cette année encore nous retrouvons un jeu Pokémon dans les nominés, ce sera dans la catégorie des jeux de rôle :face à. Il est évident que Legend Arceus à sa chance () ...Bien évidemment il y aura une unanimité pour décerner le titre entreet. Perso, je ne le donnerais pas à Legend Arceus (malgré le fait que j'ai trouvé la formule rafraichissante et qu'avec d'avantage de moyen et de temps, on aurait pu avoir un grand jeu Pokémon), mais, je ne le donnerais pas non plus à Elden Ring (je lui reconnais cependant de grandes qualités). Je n'ai pas encore assez joué à Xenoblade 3 (il semble vraiment toucher l'excellence), cependant la subjectivité du plaisir de jeu est l'essentiel et les heures de jeux où j'ai pu parcourirm'ont vraiment plu. Que le meilleur gagne (ou pas...).- Et pour vous ? Quel RPG mérite le titre de GOT cette année ?