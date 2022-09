Mecha

:synopsis:



At Fólkvangr, une façade construite à l'intérieur d'un astéroïde, le Gundam Lfrith subit des tests de fonctionnement dans le laboratoire de l'Institut Vanadis. Le Lfrith n'a pas encore réussi à remplir les conditions imposées par le conseil, et la pilote d'essai Elnora Samaya s'impatiente.



Ce même jour, sa fille fête son quatrième anniversaire...

Pour les retardataires et pour les gens également pouvant être intéressé de suivre la prochaine série Gundam, j'ai nommé Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury.Voici l'épisode 0 ou également prologue c'est vous qui voyez. Perso j'ai adoré ce prologue jugez plutôt.Pour rappel Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury sera diffusé durant cette saison automnal et plus précisément en October.