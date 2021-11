2019Réalisé et scénarisé par Rian Johnson(Looper / Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi)Synopsis : Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute.Si vous aimez l'ambiance "Agatha Christie".Une mise en scène classique, mais maligne.Un casting 3 étoiles.