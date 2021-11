La véritable réincarnation de la déesse (Shin Megami Tensei) à une nouvelle fois eu lieu!Dans les temps modernes de Tokyo, pré et post-apocalyptique, nous allons plonger dans l'enfer sur Terre. Prise d'assaut par des démons que nous allons devoir affronter et pour quelques tenter de les faire ce rallier à notre cause... Et sur notre chemin, chacun de nous aura l'occasion de tracer sa propre route comme il l'entend, en s'alliant avec des divinités (Law pour Dieu, Chaos pour Lucifer), ou bien de ne choisir aucun des deux et de construire son propre chemin en tant qu'humain (Neutral Route).▻ Pour le tout premier épisode let’s play gameplay de, vous pourrez découvrir en ma compagnie le début du jeu -- Nous serons très rapidement projeter dans un monde parallèle à l’ambiance très organique et où de redoutables créatures parcours le monde, je ne vous en dit pas plus --- CHAPITRES:00:00 Club Dresseurs T.V00:12 Clip SMTV00:52 Introduction & Présentation04:06 NEW GAME08:18 Arrivé à l’école / Choose your name15:54 MAP à l’ancienne18:03 RDV à la Gare22:22 On Cherche quelqu’un25:02 L’histoire de la vie & des Dieux27:11 SHIN MEGAMI TENSEI V: Le nouveaux monde!31:51 F U S I O N !34:21 PREMIER COMBAT avec le NAHOBINO!39:54 Ballade dans le désert en monde semi-ouvert44:58 Au-devant: Un TRÉSOR!- Dans l': Nous commencerons par ouvrir le trésor devant lequel nous nous sommes arrêté à la fin du premier épisode, puis nous continuerons notre chemin droit devant nous jusqu'à atteindre unesource d'énergie qui sera en réalité, sous plusieurs formes, une chose bien utilile à notre aventure - Aussi, nous allons pouvoir recruter nos premières: LesdeDiamant&Perle seront testé sur cette même chaine la semaine prochaine - Restez connecté avec nous pour les découvrir en notre compagnie sur------