Mecha

Le genre Mecha est un genre assez diversifié nous y trouvons du mecha géopolitique avec Gundam, Macross avec son côté musical, de l'horreur avec Muv Luv du philosophique avec Evangelion.Diversifié donc est ce genre qui a deux grandes branches avec le réal Mecha et le Super Robot genre.A ce jour et je pense ne pas me tromper en disant que les franchises les plus développées et les plus rentables sontet je pourrais citer également Transformers pour le côté occidental.Ces sept franchises sont celles qui rapporte le plus en termes de monnaies.Maintenant qu'on a dit ça quid des autres franchises ? Selon vous quel franchise de Mecha mériterais d'être développée ? Bien je me suis laissé un temps de réflexion et regardé sur internet quels étaient les franchises qui ont le plus plu aux gens.Je dois dire que cette anime mérite d'avoir son univers étendu exploré on veut en savoir plus voir le passé et le futur de cet univers qui est riche et dispose de Mecha originaux.Cette anime qui est une lettre d'amour au genre Super Robot mériterais d'être étendu sans pour autant avoir le cast original on pourrait avoir une série basée sur les aventures de Lord génome de sa jeunesse et de sa confrontation avec le peuple anti-spirale ou exploré un futur post Simon et co.Ici comme Escaflowne cette anime pourrait être dans un sous genre fantasy avec son côté Magical Girl genre qui est toujours populaire et bankable comme le prouve la série Precure.Voilà pour ma part sur 3 séries particulières qui pourrait être développé comme le sont les sept franchises cités précédemment.Enfin pour ajouter encore une franchise sur un point de vue personnel je mettrais égalementdont j'aimerais avoir la suite des aventures et une extension de l'univers la meilleur série parmi la série des Braves.Êtes vous plus ou moins d'accord avec ma liste ou avez vous aussi des séries autres que celle cités que vous aimeriez voir être développés plus profondément au niveau de leur univers ?