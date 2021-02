Je vous propose de découvrir le nouveau numéro duqui vous donnera mon avis sur l'arcAlors que la paix semble être revenue sur Terre après les événements du Tournoi du Pouvoir et le combat contre Broly, Bulma est averti que de mystérieux guerriers ont débarqué chez Mr. Satan pour emmener Majin Boo. Les guerriers assomment Son Gokû et Vegeta, et ces mystérieux guerriers se révèlent être des membres de la Patrouille Galactique, tout comme Jaco. Autrement dit, des policiers de l'espace. Un guerrier avec une coupe de cheveux « ridicule » se révèle être le N°1 de la patrouille galactique, il semblerait que celui-ci s'appelle « Merus ». Les patrouilleurs galactique ont besoin de rattraper un prisonnier qui s'est évadé, mais pour accomplir cela, ils ont besoin du pouvoir d'une personne extrêmement importante... Le Grand Kaïô Shin, qui se trouve à l'intérieur de Majin Boo....

Who likes this ?

posted the 02/28/2021 at 11:31 AM by alchemist