profile
Pragmata
3
Likers
name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 856
visites since opening : 2668267
marchand2sable > blog
Pragmata : après Diana, Hugh a droit à son teaser


Après la diffusion du Spotlight de Diana sur son compte X officiel, Capcom dévoile celui de l’astronaute et personnage principal du jeu, Hugh Williams.

C’est encore une fois très court, mais il est très probable que le trailer de sortie soit lancé dans la poignée de jours restants avant la sortie officielle du jeu.

Pour rappel, Pragmata a été officialisé en 2020 et était initialement prévu pour une sortie en 2022, avant d’être finalement fixé au 17 avril 2026 (après plusieurs reports). Il s’agit du développement le plus long pour un jeu sous RE Engine, et comme on peut le voir avec les images ci-dessous partagées par un utilisateur de X (Psr2G), on peut constater un gros bond graphique ainsi qu’un joli peaufinage.

On espère une bien meilleure réussite que Kunitsu-Gami: Path of the Goddess et Exoprimal, deux jeux originaux de Capcom sous RE Engine qui n’ont pas trouvé leur public.

Les premiers tests de la presse, le trailer de sortie et surtout le jeu sont donc attendus dans les tout prochains jours.


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=aQr38GlTuCI







https://x.com/PRAGMATAgame
    tags : resident evil capcom pragmata pragmata gameplay pragmata news pragmata teaser pragmata new teaser pragmata new gameplay official pragmata data de sortie pragmata new infos pragmata switch 2 pragmata xbox pragmata ps5 pragmata steam
    3
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, burningcrimson, killia
    posted the 04/11/2026 at 11:00 AM by marchand2sable
    comments (2)
    marchand2sable posted the 04/11/2026 at 11:07 AM
    Capcom qui troll les youtubeurs et faux insiders qui parlaient de Resident Evil 9 Apocalypse avec des démons chèvres et autres avec l’affiche RESIDENT DEVIL 3 dans Pragmata.

    https://x.com/Psr2G/status/2042609932902519244/photo/1
    adamjensen posted the 04/11/2026 at 11:15 AM
    Excellent la blague.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo