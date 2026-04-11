Après la diffusion dudesur son compteofficiel,dévoile celui de l’astronaute et personnage principal du jeu,C’est encore une fois très court, mais il est très probable que le trailer de sortie soit lancé dans la poignée de jours restants avant la sortie officielle du jeu.Pour rappel,a été officialisé en 2020 et était initialement prévu pour une sortie en 2022, avant d’être finalement fixé au(après plusieurs reports). Il s’agit du développement le plus long pour un jeu sous, et comme on peut le voir avec les images ci-dessous partagées par un utilisateur de(Psr2G), on peut constater un gros bond graphique ainsi qu’un joli peaufinage.On espère une bien meilleure réussite queet, deux jeux originaux desousqui n’ont pas trouvé leur public.Les premiers tests de la presse, le trailer de sortie et surtout le jeu sont donc attendus dans les tout prochains jours.