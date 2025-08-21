profile
Phantom Blade Zero
name : Phantom Blade Zero
platform : PC
editor : S-Games
developer : S-Games
genre : action
Du gameplay pour Phantom Blade Zero et Reanimal


Phantom Blade Zero montre de nouveau son gameplay avec cette fois ci, un aperçu de son mode de difficulté extrême « Hellwalker » dans lequel chaque ennemi auront de nouveau mouvements, un mode qui sera accessible après avoir fini le jeu une première fois.

Le titre sortira prochainement sur PS5, et Pc.




Reanimal s'offre 15 min de gameplay, ce titre par les créateurs de Little nightmare espère nous offrir une expérience de jeu plus horrifique et plus terrifiante.

Sortie prévu en 2026 sur PS5, Xbox Series, Pc et Switch 2.
https://m.youtube.com/watch?v=YMUjJje4kIE
    posted the 08/21/2025 at 01:54 PM by yanssou
    comments (8)
    kalas28 posted the 08/21/2025 at 02:39 PM
    phantom est tellement dingue gros day one
    ravyxxs posted the 08/21/2025 at 02:46 PM
    Sortie prévu en 2026 sur PS5, Xbox Series, Pc et Switch 2.

    oro posted the 08/21/2025 at 03:50 PM
    il faut tellement envie celui là, techniquement parlant il a l'air hyper propre
    51love posted the 08/21/2025 at 03:51 PM
    kalas28 ouais a chaque fois que je vois du gameplay ça me botte bien aussi, c'est très très beau, nerveux, exigeant et précis, par moment assez original, je repense encore au boss avec les fils,la DA est sombre et cohérente.

    Il a l'air bien parti pour être un excellent jeu.


    ravyxxs il a l'air sympa aussi ce Reanimal, je vais surveiller ça, j'aime assez les expériences de ce type aussi

    C'est quoi le soucis avec la sortie et les plateformes ?
    kalas28 posted the 08/21/2025 at 03:54 PM
    51love ce sont surtout les animations qui sont bluffantes ça va être un bon bta exigent je penses
    kujotaro posted the 08/21/2025 at 05:44 PM
    Les deux c'est Day One. C'est même Deux One si ue puis dire.
    ravyxxs posted the 08/21/2025 at 05:45 PM
    51love 2026 c'est loin et c'est pas précis, ça peut être fin Décembre
    mattewlogan posted the 08/22/2025 at 08:27 AM
    C une dinguerie phamtom blade
