Phantom Blade Zero montre de nouveau son gameplay avec cette fois ci, un aperçu de son mode de difficulté extrême « Hellwalker » dans lequel chaque ennemi auront de nouveau mouvements, un mode qui sera accessible après avoir fini le jeu une première fois.



Le titre sortira prochainement sur PS5, et Pc.

Reanimal s'offre 15 min de gameplay, ce titre par les créateurs de Little nightmare espère nous offrir une expérience de jeu plus horrifique et plus terrifiante.



Sortie prévu en 2026 sur PS5, Xbox Series, Pc et Switch 2.