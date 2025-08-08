En-dehors de prochain Virtual Fighters ,Ryū ga Gotoku nous a récemment dévoilé Stranger Than Heaven , sa nouvelle licence. À défaut de continuer les aventures de Yagami , on incarnerait à première vue un nouveau détective nommé Mako Daito à travers deux époques différentes, l’une en 1915 et l’autre en 1943. Son gameplay plus brutal à l’air d’être une bonne évolution des Yakuza et le nombre de choix proposés auront peut-être des conséquences directes sur notre aventure.



Très heureux de voir cette nouvelle proposition de Ryū ga Gotoku , j’étais assez déçu de Yakuza 8 et le fait que ce soit une époque différente avec un ton plus sérieux m’enthousiasme davantage, hâte de voir plus d’info , l’ambiance à l’air folle.