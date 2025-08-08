profile
Stranger Than Heaven
name : Stranger Than Heaven
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
yanssou
yanssou
Stranger Than Heaven : Un renouveau prometteur ?


En-dehors de prochain Virtual Fighters ,Ryū ga Gotoku nous a récemment dévoilé Stranger Than Heaven , sa nouvelle licence. À défaut de continuer les aventures de Yagami , on incarnerait à première vue un nouveau détective nommé Mako Daito à travers deux époques différentes, l’une en 1915 et l’autre en 1943. Son gameplay plus brutal à l’air d’être une bonne évolution des Yakuza et le nombre de choix proposés auront peut-être des conséquences directes sur notre aventure.

Très heureux de voir cette nouvelle proposition de Ryū ga Gotoku , j’étais assez déçu de Yakuza 8 et le fait que ce soit une époque différente avec un ton plus sérieux m’enthousiasme davantage, hâte de voir plus d’info , l’ambiance à l’air folle.




https://www.youtube.com/watch?v=5L3XVVzsmHE&ab_channel=SEGA
    lazer, tynokarts, victornewman, adamjensen, gankutsuou, iglooo, spartan1985
    posted the 08/08/2025 at 07:24 PM by yanssou
    comments (15)
    adamjensen posted the 08/08/2025 at 07:33 PM
    Ca sens la nouvelle licence de fou.
    yanssou posted the 08/08/2025 at 07:35 PM
    adamjensen hâte
    balf posted the 08/08/2025 at 07:40 PM
    Vivement quoi, les Yakuzas et ses spin-offs ont tjs étaient des valeurs sûres
    adamjensen posted the 08/08/2025 at 07:57 PM
    yanssou
    zekk posted the 08/08/2025 at 08:32 PM
    J'ai hâte !!!
    altendorf posted the 08/08/2025 at 08:37 PM
    JE VEUX ! VITEEEEEEEEEEE
    tlj posted the 08/08/2025 at 11:21 PM
    Peut on raisonnablement espérer une animation aussi élaborée que celle montrée dans ces 2 trailers dans le jeu final ? Ça me semble un peu trop beau pour être vrai quand même vu les anims des autres jeux yakuza...
    volran posted the 08/09/2025 at 08:53 AM
    Trop hâte bordel!
    tlj posted the 08/09/2025 at 11:39 PM
    Personne pour me répondre ? Question problématique ?
    bladagun posted the 08/10/2025 at 11:53 AM
    Je comprend pas c'est quoi la news ?
    ravyxxs posted the 08/10/2025 at 12:00 PM
    Perso j'en avais marre de Like a Dragon et des Spin off autour, là on retourne au sérieux, hâte.

    Juste dommage que ce moteur n'évolue pas dans la bonne direction.
    mattewlogan posted the 08/10/2025 at 12:34 PM
    Je préfère tellement ça que leur yakuza
    Judgement j’avais adoré
    ippoyabukiki posted the 08/10/2025 at 12:49 PM
    Hate du jeu mais par contre je ne suis pas d'accord avec la critique du tres bon like a dragon 8. Pour moi aucun jeu de la serie n'est mauvais y compris judgement.
    Ryu ga gotoku ne déçoit jamais.
    ippoyabukiki posted the 08/10/2025 at 12:50 PM
    tlj ou tout simplement parce que ce que tu dis n'a aucune interet ?
    Tu critiques des jeux, mais commence par montrer que tu les a fait et que tu sais de quoi tu parles.
    Car là tu sors de nul part et ca ressemble à un gros troll.
    tlj posted the 08/10/2025 at 07:27 PM
    ippoyabukiki Oui j'ai joué et terminé judgment que j'ai bien aimé et testé 2 autres yakuza (je ne sais plus quel épisode désolé) donc ma question est légitime et n'est absolument pas un troll. Je veux seulement savoir si cette qualité d'animation montrée dans ces deux trailers est atteignable car me paraissant très séduisante. C'est mieux dit comme ça ? Tu acceptes mon com ?
