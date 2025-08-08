En-dehors de prochain Virtual Fighters ,Ryū ga Gotoku nous a récemment dévoilé Stranger Than Heaven , sa nouvelle licence. À défaut de continuer les aventures de Yagami , on incarnerait à première vue un nouveau détective nommé Mako Daito à travers deux époques différentes, l’une en 1915 et l’autre en 1943. Son gameplay plus brutal à l’air d’être une bonne évolution des Yakuza et le nombre de choix proposés auront peut-être des conséquences directes sur notre aventure.
Très heureux de voir cette nouvelle proposition de Ryū ga Gotoku , j’étais assez déçu de Yakuza 8 et le fait que ce soit une époque différente avec un ton plus sérieux m’enthousiasme davantage, hâte de voir plus d’info , l’ambiance à l’air folle.
Juste dommage que ce moteur n'évolue pas dans la bonne direction.
Judgement j’avais adoré
Ryu ga gotoku ne déçoit jamais.
Tu critiques des jeux, mais commence par montrer que tu les a fait et que tu sais de quoi tu parles.
Car là tu sors de nul part et ca ressemble à un gros troll.