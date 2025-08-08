profile
Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven : Un renouveau prometteur ?


En-dehors de prochain Virtual Fighters ,Ryū ga Gotoku nous a récemment dévoilé Stranger Than Heaven , sa nouvelle licence. À défaut de continuer les aventures de Yagami , on incarnerait à première vue un nouveau détective nommé Mako Daito à travers deux époques différentes, l’une en 1915 et l’autre en 1943. Son gameplay plus brutal à l’air d’être une bonne évolution des Yakuza et le nombre de choix proposés auront peut-être des conséquences directes sur notre aventure.

Très heureux de voir cette nouvelle proposition de Ryū ga Gotoku , j’étais assez déçu de Yakuza 8 et le fait que ce soit une époque différente avec un ton plus sérieux m’enthousiasme davantage, hâte de voir plus d’info , l’ambiance à l’air folle.




https://www.youtube.com/watch?v=5L3XVVzsmHE&ab_channel=SEGA
    posted the 08/08/2025 at 07:24 PM by yanssou
    comments (6)
    adamjensen posted the 08/08/2025 at 07:33 PM
    Ca sens la nouvelle licence de fou.
    yanssou posted the 08/08/2025 at 07:35 PM
    adamjensen hâte
    balf posted the 08/08/2025 at 07:40 PM
    Vivement quoi, les Yakuzas et ses spin-offs ont tjs étaient des valeurs sûres
    adamjensen posted the 08/08/2025 at 07:57 PM
    yanssou
    zekk posted the 08/08/2025 at 08:32 PM
    J'ai hâte !!!
    altendorf posted the 08/08/2025 at 08:37 PM
    JE VEUX ! VITEEEEEEEEEEE
