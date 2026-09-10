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mrponey
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Qui a réussi à preco la switch 2 Zelda
Bonsoir à tous
Qui a preco la console et la manette pro et vous avez réussi à l'avoir pour combien ?
Petite info chez Auchan il est a 51.99€ avec un bon d'achat de 10€
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posted the 09/10/2026 at 07:14 PM by
mrponey
comments (
16
)
lastmajor
posted
the 09/10/2026 at 07:22 PM
Normalement tout ceux qui précommande pour la sortie l'auront. C'est le "first print"....
Moi ce que je cherche à avoir c'est l'édition limitée de Metroid Ravenous. La c'est déjà plus chaud
sandman
posted
the 09/10/2026 at 07:24 PM
490e à la fnac la console pour moi.
shinz0
posted
the 09/10/2026 at 07:32 PM
Console à 469,99€ et manette pro à 79,99€ chez Cultura
forte
posted
the 09/10/2026 at 07:33 PM
J'attends mes bons d'achats pour l'avoir pour quasi rien chez MM
jeanouillz
posted
the 09/10/2026 at 07:35 PM
J'ai hésité a changer ma Switch 2 day one avec la Zelda mais au final c'est pas celle qui a la batterie qui se change facilement. Je conserve ma Switch 2.
J'aurais aimé des joy-con 2 Zelda par contre. Pour une fois qu'il y a un peu de couleur
judebox
posted
the 09/10/2026 at 07:36 PM
Console à 469,99€ à Cultura, Manette Pro+Stand sur Nintendo Store (109,99€ !), Housse sur Amazon (34,99€) et Jeu+Goodies à la Fnac (59.99€ avec bon d'achat 10€).
Quel bordel
51love
posted
the 09/10/2026 at 07:42 PM
"42€" pour moi
Virtuellement "à son bon prix", Merci Auchan
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 07:44 PM
Je prendrais que le jeu finalement. Pour la console j’en reprendrais une avec le collector de Pokémon VV.
mrponey
posted
the 09/10/2026 at 07:44 PM
shinz0
je pense que c'est toi qui a fait le casse du siècle
burningcrimson
posted
the 09/10/2026 at 07:49 PM
J ai eu la console seulement. Le reste m interesse pas
burningcrimson
posted
the 09/10/2026 at 07:52 PM
ratchet
Putain t as raison ! Je vais annuler ma préco et attendre celle de V.V aussi
cyr
posted
the 09/10/2026 at 07:53 PM
Mais vous aller vous en servir ou c'est pour la collection ?
jeanouillz
effectivement, et de ce faite j'ai aucun regret. J'espère une V2 avec une meilleur autonomie de la batterie, comme le modèle oled avait apporté.
jujubros
posted
the 09/10/2026 at 07:56 PM
Console à 469,99€ chez Cultura, manette pro à 89,99€ chez Boulanger, jeu à 59,99€ à la Fnac (avec bon d'achat de 10€) et collector Metroid à 119,99€ chez Auchan
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 07:58 PM
burningcrimson
bah après j’espère qu’elle aura de la gueule! Celle de E/V était cool. Zelda elle est vraiment aussi j’aime beaucoup mais pas assez fan de la licence pour faire un gros achat d’impulsion
aozora78
posted
the 09/10/2026 at 08:03 PM
Pas moi malheureusement.
spartan1985
posted
the 09/10/2026 at 08:04 PM
Plus de stocks qu'importe le site lorsque j'ai voulu la preço tantôt, pas de panique il y aura du restock.
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Moi ce que je cherche à avoir c'est l'édition limitée de Metroid Ravenous. La c'est déjà plus chaud
J'aurais aimé des joy-con 2 Zelda par contre. Pour une fois qu'il y a un peu de couleur
Quel bordel
Virtuellement "à son bon prix", Merci Auchan
jeanouillz effectivement, et de ce faite j'ai aucun regret. J'espère une V2 avec une meilleur autonomie de la batterie, comme le modèle oled avait apporté.