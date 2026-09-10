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Qui a réussi à preco la switch 2 Zelda
Bonsoir à tous




Qui a preco la console et la manette pro et vous avez réussi à l'avoir pour combien ?

Petite info chez Auchan il est a 51.99€ avec un bon d'achat de 10€
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    posted the 09/10/2026 at 07:14 PM by mrponey
    comments (16)
    lastmajor posted the 09/10/2026 at 07:22 PM
    Normalement tout ceux qui précommande pour la sortie l'auront. C'est le "first print"....

    Moi ce que je cherche à avoir c'est l'édition limitée de Metroid Ravenous. La c'est déjà plus chaud
    sandman posted the 09/10/2026 at 07:24 PM
    490e à la fnac la console pour moi.
    shinz0 posted the 09/10/2026 at 07:32 PM
    Console à 469,99€ et manette pro à 79,99€ chez Cultura
    forte posted the 09/10/2026 at 07:33 PM
    J'attends mes bons d'achats pour l'avoir pour quasi rien chez MM
    jeanouillz posted the 09/10/2026 at 07:35 PM
    J'ai hésité a changer ma Switch 2 day one avec la Zelda mais au final c'est pas celle qui a la batterie qui se change facilement. Je conserve ma Switch 2.
    J'aurais aimé des joy-con 2 Zelda par contre. Pour une fois qu'il y a un peu de couleur
    judebox posted the 09/10/2026 at 07:36 PM
    Console à 469,99€ à Cultura, Manette Pro+Stand sur Nintendo Store (109,99€ !), Housse sur Amazon (34,99€) et Jeu+Goodies à la Fnac (59.99€ avec bon d'achat 10€).

    Quel bordel
    51love posted the 09/10/2026 at 07:42 PM
    "42€" pour moi

    Virtuellement "à son bon prix", Merci Auchan
    ratchet posted the 09/10/2026 at 07:44 PM
    Je prendrais que le jeu finalement. Pour la console j’en reprendrais une avec le collector de Pokémon VV.
    mrponey posted the 09/10/2026 at 07:44 PM
    shinz0 je pense que c'est toi qui a fait le casse du siècle
    burningcrimson posted the 09/10/2026 at 07:49 PM
    J ai eu la console seulement. Le reste m interesse pas
    burningcrimson posted the 09/10/2026 at 07:52 PM
    ratchet Putain t as raison ! Je vais annuler ma préco et attendre celle de V.V aussi
    cyr posted the 09/10/2026 at 07:53 PM
    Mais vous aller vous en servir ou c'est pour la collection ?


    jeanouillz effectivement, et de ce faite j'ai aucun regret. J'espère une V2 avec une meilleur autonomie de la batterie, comme le modèle oled avait apporté.
    jujubros posted the 09/10/2026 at 07:56 PM
    Console à 469,99€ chez Cultura, manette pro à 89,99€ chez Boulanger, jeu à 59,99€ à la Fnac (avec bon d'achat de 10€) et collector Metroid à 119,99€ chez Auchan
    ratchet posted the 09/10/2026 at 07:58 PM
    burningcrimson bah après j’espère qu’elle aura de la gueule! Celle de E/V était cool. Zelda elle est vraiment aussi j’aime beaucoup mais pas assez fan de la licence pour faire un gros achat d’impulsion
    aozora78 posted the 09/10/2026 at 08:03 PM
    Pas moi malheureusement.
    spartan1985 posted the 09/10/2026 at 08:04 PM
    Plus de stocks qu'importe le site lorsque j'ai voulu la preço tantôt, pas de panique il y aura du restock.
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