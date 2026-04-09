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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform :
Switch 2
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Nintendo
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Nintendo
genre :
action-aventure
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aeris201
> blog
Deux Nintendo Direct annoncés ! (+ un Treehouse)
https://x.com/NintendHOME/status/2095872152897462448?s=20
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posted the 09/04/2026 at 01:58 PM by
aeris201
comments (
38
)
rogeraf
posted
the 09/04/2026 at 01:59 PM
Nice
Je sens qu'il va dérouler ce Zelda Remake ! Hate de voir ça
rbz
posted
the 09/04/2026 at 02:00 PM
xeno genesis j'espère, histoire de voir vers ou ca va en terme de système
kikoo31
posted
the 09/04/2026 at 02:01 PM
rogeraf
on nez fée île haie téton
zekk
posted
the 09/04/2026 at 02:02 PM
rbz
Je sais que tu veux un système plus action, moi j'espère qu'ils vont rester sur leur système mais encore amélioré
romgamer6859
posted
the 09/04/2026 at 02:03 PM
donc y aura d'autres annonces zelda humm
ducknsexe
posted
the 09/04/2026 at 02:03 PM
Donc,c’est sur : on aura le fantastique remake de Zelda et l’époustouflant Xenoblade Genesis , peut être un merveilleux Okami 2
gasmok2
posted
the 09/04/2026 at 02:06 PM
rbz
Quand le lis Xenogenesis je pense à
ça
kisukesan
posted
the 09/04/2026 at 02:07 PM
Énorme !
aeris201
posted
the 09/04/2026 at 02:07 PM
30min annoncé pour le Zelda Direct
amario
posted
the 09/04/2026 at 02:07 PM
Cool 2 direct. Ça veut dire que pour Zelda y'aura du lourd. Et d'autres direct pourra ce focal sur autres choses
fdestroyer
posted
the 09/04/2026 at 02:07 PM
Trop cool, j'espères de belles annonces!
amario
posted
the 09/04/2026 at 02:08 PM
Sûrement le Teaser du film Zelda
nicolasgourry
posted
the 09/04/2026 at 02:08 PM
Nintendo est vraiment en confiance.
xynot
posted
the 09/04/2026 at 02:10 PM
Cool de faire 2 directs, comme ça la partie Zelda bouffe pas trop sur un direct général.
aeris201
posted
the 09/04/2026 at 02:11 PM
amario
C’est quasi sur. On verra une premiere video du film. La c’est l'occasion revé
fiveagainstone
posted
the 09/04/2026 at 02:13 PM
Il manque beaucoup de dates, tout ce qui est Layton, Duskbloods, Zelda OOT...
Et j'espère que la rumeur du Metroid 2d sera vraie.
lz
posted
the 09/04/2026 at 02:15 PM
J'espère voir un premier teaser (style BOTW à l'époque) pour le prochain Zelda qui sortira vers 2030
aeris201
posted
the 09/04/2026 at 02:18 PM
lz
Bien vu.
TOTK est sorti il y a 3 ans donc montrer le prochain jeu Zelda n'est pas déconnant
rogeraf
posted
the 09/04/2026 at 02:22 PM
kikoo31
Sera mieux avec le stick N64
rbz
posted
the 09/04/2026 at 02:26 PM
zekk
ah désolé mais la il faut du changement. action , tour par tour ou hybride, peut importe.
mais il faut de nouvelles idées et si possible radical
masharu
posted
the 09/04/2026 at 02:28 PM
Ils vont surtout montrer les premières images du film
. Niveau jeu faut pas s'attendre à grand chose, le prochain opus majeur ça sera au mieux un teaser. Les 3/4 seront accordés à Ocarina of Time Remake.
rogeraf
posted
the 09/04/2026 at 02:29 PM
rbz
Remplacer le bouricot par un dragon ! OK je sors ..
fiveagainstone
posted
the 09/04/2026 at 02:30 PM
lz
Trop tôt à mon avis et ça ferait de l'ombre à OOT. Mais qui sait ?
À mon avis ça va être axé sur la série TV et OOT c'est tout.
masharu
posted
the 09/04/2026 at 02:30 PM
rbz
Tu as joué au nouveau contenu de Xenoblade 2 ? Le mode qui permet de jouer les Lames, certains pensent que c'est un prototype pour Xenoblade Genesis.
marchand2sable
posted
the 09/04/2026 at 02:36 PM
Capcom qui va faire comme Requiem l'année dernière avec du Veronica chez Nintendo plutôt que chez PlayStation...
aeris201
posted
the 09/04/2026 at 02:42 PM
fdestroyer
Trop cool, j'espères de belles annonces!
Okami 2 a été reveal aux Game Awards 2024 donc presque deux ans plus tard il serait peut-être temps de le dévoiler. Puis je m’attend a un nouveau jeu Square Enix HD-2D (Octopath 3 ou autre)
drybowser
posted
the 09/04/2026 at 03:04 PM
A part Zelda oot j'espère voir les 2 Zelda GBC de Capcom remakés
aeris201
posted
the 09/04/2026 at 03:31 PM
romgamer6859
Je m’attends pas a beaucoup d’annonces Zelda.
Pour que ca dure 30min a mon avis ca va beaucoup parler du film, avec Miyamoto qui va presenter les acteurs, l’actrice qui joue Zelda va dire a quel point c’est une grande fan de la licence, le réalisateur du film va certainement prendre la parole aussi… bref, ce sera 20min sur le film et 10min sur les jeux video
aeris201
posted
the 09/04/2026 at 03:45 PM
Pour la première fois, Nintendo annonce que le focus du Nintendo Direct portera sur les jeux qui seront lancés pour le Nintendo Switch 2 au cours de cette fin d'année, sans mentionner le Nintendo Switch.
https://x.com/necrolipe/status/2095887516469526842?s=20
A mon avis il y aura quelques jeux tiers Switch 1/2, mais coté de Nintendo c’est bon, la page Switch 1 semble avoir ete tourné et Rhythm Paradise etait leurs dernier jeu
zekk
posted
the 09/04/2026 at 03:46 PM
rbz
je pense vraiment tout l'inverse et puis cette tendance à rentre tout plus action, je n'aime pas. Je suis sur Scarlet grace et franchement si on reste que sur le système de combat, ça montre qu'on peut faire vraiment des choses top niveau tour par tour, c’est pour ça qu'à côté le système de combat de la demoFF je trouve ça rompiche
shambala93
posted
the 09/04/2026 at 04:06 PM
Si on peut enfin sentir les coups dans xeno ça nous changera de cette impression d’être dans un mmo tab target ringard.
yogfei
posted
the 09/04/2026 at 04:10 PM
rbz
zekk
Le même système me va bien aussi, j'ai préféré celui du 2 au 3 par contre un mini retour en arrière ne me dérange pas, je suis pas inquiet avec ce studio de toute façon. Par contre l'histoire du 3 m'a pas mal déçu le changement de scénariste fera peut être du bien...
romgamer6859
posted
the 09/04/2026 at 04:12 PM
aeris201
portage de WW
dokidokii
posted
the 09/04/2026 at 04:14 PM
aeris201
Je n'y crois pas perso. Le prochain Zelda c'est OoT à mon avis, toute la team Zelda + Monolith a du être mobilisée dessus après Totk, ça m'étonnerait qu'ils aient eu le temps de faire quoi que ce soit pour le prochain
janosaudron
posted
the 09/04/2026 at 04:18 PM
Seuls les Zelda DS que je n’ai jamais pu refaire.
Un pack HD qui regroupe Spirit Teacks et Phantom Hourglass est mon souhait ultime.
Ocarina Of Time me dérange un peu. Il ne faut s’attendre à qu’il fasse le même effet qu’il y a presque 30 ans... à l’époque il mettait une claque à l’industrie en mettant les bases du gameplay des jeux actions aventures 3D. Un jeune aujourd'hui, même avec les meilleures textures, fps et résolution possibles, ne comprendra jamais le myth OOT. Il verra que le jeu est juste un Zelda 3D comme les autres, avec une structure 3D globale vue et revue dans plein de jeux depuis 5 générations.
Il ne faut s’aventurer à remake les jeux ayant posé des bases car l’effet de leur époque est lié intrinsèquement à son époque. Maintenant, qui ne joue pas avec un joystick sur des jeux 3D, qui permettent le contrôle de la caméra, locker les ennemis, boutons contextuels, level design basé sur la navigation spatiale... etc
Ces mécaniques existaient séparément bien avant, mais dès qu’il a fallu en mélanger plusieurs dans un même jeux les développeurs se cassaient les dents. La véritable révolution d’OOT est d’avoir résolu plusieurs problèmes fondamentaux de la 3D en même temps, au point de fournir une sorte de grammaire du jeu d’action-aventure 3D.
Et ça, il est difficile de le reproduire aujourd'hui que tout ou presque a été fait dans les jeux 3D.
syoshu
posted
the 09/04/2026 at 04:22 PM
Un teaser du prochain zelda, juste avant la sortie OOT, j'ai du mal à y croire, si autre zelda je vois plutôt Wind Waker et/ou TP HD, voir une compil des Four Sword ou des Zelda DS
aeris201
posted
the 09/04/2026 at 05:33 PM
C'est pas le Starfox Direct annoncé "a l'arrache" 20min avant la présentation, quand c'est Zelda c'est sérieux c'est annoncé 4 jours avant
ioda
posted
the 09/04/2026 at 06:35 PM
Il y aura une compilation de jeux spéciales Zelda limitée.
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Quand le lis Xenogenesis je pense à ça
Et j'espère que la rumeur du Metroid 2d sera vraie.
TOTK est sorti il y a 3 ans donc montrer le prochain jeu Zelda n'est pas déconnant
mais il faut de nouvelles idées et si possible radical
À mon avis ça va être axé sur la série TV et OOT c'est tout.
Okami 2 a été reveal aux Game Awards 2024 donc presque deux ans plus tard il serait peut-être temps de le dévoiler. Puis je m’attend a un nouveau jeu Square Enix HD-2D (Octopath 3 ou autre)
Pour que ca dure 30min a mon avis ca va beaucoup parler du film, avec Miyamoto qui va presenter les acteurs, l’actrice qui joue Zelda va dire a quel point c’est une grande fan de la licence, le réalisateur du film va certainement prendre la parole aussi… bref, ce sera 20min sur le film et 10min sur les jeux video
https://x.com/necrolipe/status/2095887516469526842?s=20
A mon avis il y aura quelques jeux tiers Switch 1/2, mais coté de Nintendo c’est bon, la page Switch 1 semble avoir ete tourné et Rhythm Paradise etait leurs dernier jeu
Un pack HD qui regroupe Spirit Teacks et Phantom Hourglass est mon souhait ultime.
Ocarina Of Time me dérange un peu. Il ne faut s’attendre à qu’il fasse le même effet qu’il y a presque 30 ans... à l’époque il mettait une claque à l’industrie en mettant les bases du gameplay des jeux actions aventures 3D. Un jeune aujourd'hui, même avec les meilleures textures, fps et résolution possibles, ne comprendra jamais le myth OOT. Il verra que le jeu est juste un Zelda 3D comme les autres, avec une structure 3D globale vue et revue dans plein de jeux depuis 5 générations.
Il ne faut s’aventurer à remake les jeux ayant posé des bases car l’effet de leur époque est lié intrinsèquement à son époque. Maintenant, qui ne joue pas avec un joystick sur des jeux 3D, qui permettent le contrôle de la caméra, locker les ennemis, boutons contextuels, level design basé sur la navigation spatiale... etc
Ces mécaniques existaient séparément bien avant, mais dès qu’il a fallu en mélanger plusieurs dans un même jeux les développeurs se cassaient les dents. La véritable révolution d’OOT est d’avoir résolu plusieurs problèmes fondamentaux de la 3D en même temps, au point de fournir une sorte de grammaire du jeu d’action-aventure 3D.
Et ça, il est difficile de le reproduire aujourd'hui que tout ou presque a été fait dans les jeux 3D.