J'ai vu pas mal de vidéo de jeux tournant avec le DLSS 5 dernièrement et je trouve ça bluffant, tout simplement.



Ça donne un rendu photoréaliste comme jamais sur certains jeux, jugez par vous-même :



NBA2K27 : [video]https://www.youtube.com/watch?v=jrbOIpJYnH0[/video]



Cyberpunk 2077 : [video]https://www.youtube.com/watch?v=PA9CCLPRerg[/video]



[video]https://www.youtube.com/watch?v=QE3x12CVCwc[/video]



GTA V : [video]https://www.youtube.com/watch?v=lXXEbagQYF8[/video]



Et la plus grosse surprise pour ma part c'est avec FF14, je m'attendais à un truc horrible avant de cliquer à cause de la DA un peu cartoon, et pourtant c'est la vidéo du DLSS 5 que j'ai préférée jusqu'à présent : c'est pas excessif de photoréalisme, l'amélioration des textures, du jeu de lumière et des ombres (notamment sur les visages) donnent un aspect 2.0 qu'on aimerait bien avoir :



FF14 : https://www.youtube.com/watch?v=6s4KDM0nVps&t=199s



Vous en pensez quoi ? Il y a pas mal de haters pour cette techno car ça dénature le jeu, mais ça reste qu'un filtre, c'est optionnel, tout comme les mods que l'on installe sur un jeu.