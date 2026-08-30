J'ai vu pas mal de vidéo de jeux tournant avec le DLSS 5 dernièrement et je trouve ça bluffant, tout simplement.
Ça donne un rendu photoréaliste comme jamais sur certains jeux, jugez par vous-même :
NBA2K27 : [video]https://www.youtube.com/watch?v=jrbOIpJYnH0[/video]
Cyberpunk 2077 : [video]https://www.youtube.com/watch?v=PA9CCLPRerg[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=QE3x12CVCwc[/video]
GTA V : [video]https://www.youtube.com/watch?v=lXXEbagQYF8[/video]
Et la plus grosse surprise pour ma part c'est avec FF14, je m'attendais à un truc horrible avant de cliquer à cause de la DA un peu cartoon, et pourtant c'est la vidéo du DLSS 5 que j'ai préférée jusqu'à présent : c'est pas excessif de photoréalisme, l'amélioration des textures, du jeu de lumière et des ombres (notamment sur les visages) donnent un aspect 2.0 qu'on aimerait bien avoir :
FF14 : https://www.youtube.com/watch?v=6s4KDM0nVps&t=199s
Vous en pensez quoi ? Il y a pas mal de haters pour cette techno car ça dénature le jeu, mais ça reste qu'un filtre, c'est optionnel, tout comme les mods que l'on installe sur un jeu.
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posted the 08/30/2026 at 09:55 AM by grospich
À long terme malheureusement le neural rendering peut devenir la norme plus que l’option et ça implique des modèles très homogènes par definition car pas chaque editeur aura son propre modèle de transformation
Perso autant les jeux très photorealistes type NBA ou FIFA ok pour le reste je ne supporte pas le rendu ils ont entraîné leur modèle avec des pub botox avant après c’est pas possible
et oui très impressionnant mais parfois c'est chelou comme dit wickette