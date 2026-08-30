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Final Fantasy XIV
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name : Final Fantasy XIV
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : MMORPG
multiplayer : oui (MMO)
european release date : 09/30/2010
us release date : 09/30/2010
japanese release date : 09/30/2010
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.finalfantasyxiv.com/
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Le DLSS 5 est impressionnant
J'ai vu pas mal de vidéo de jeux tournant avec le DLSS 5 dernièrement et je trouve ça bluffant, tout simplement.

Ça donne un rendu photoréaliste comme jamais sur certains jeux, jugez par vous-même :

NBA2K27 : [video]https://www.youtube.com/watch?v=jrbOIpJYnH0[/video]

Cyberpunk 2077 : [video]https://www.youtube.com/watch?v=PA9CCLPRerg[/video]

[video]https://www.youtube.com/watch?v=QE3x12CVCwc[/video]

GTA V : [video]https://www.youtube.com/watch?v=lXXEbagQYF8[/video]

Et la plus grosse surprise pour ma part c'est avec FF14, je m'attendais à un truc horrible avant de cliquer à cause de la DA un peu cartoon, et pourtant c'est la vidéo du DLSS 5 que j'ai préférée jusqu'à présent : c'est pas excessif de photoréalisme, l'amélioration des textures, du jeu de lumière et des ombres (notamment sur les visages) donnent un aspect 2.0 qu'on aimerait bien avoir :

FF14 : https://www.youtube.com/watch?v=6s4KDM0nVps&t=199s

Vous en pensez quoi ? Il y a pas mal de haters pour cette techno car ça dénature le jeu, mais ça reste qu'un filtre, c'est optionnel, tout comme les mods que l'on installe sur un jeu.
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    posted the 08/30/2026 at 09:55 AM by grospich
    comments (2)
    wickette posted the 08/30/2026 at 10:07 AM
    Tant que c’est optionnel

    À long terme malheureusement le neural rendering peut devenir la norme plus que l’option et ça implique des modèles très homogènes par definition car pas chaque editeur aura son propre modèle de transformation

    Perso autant les jeux très photorealistes type NBA ou FIFA ok pour le reste je ne supporte pas le rendu ils ont entraîné leur modèle avec des pub botox avant après c’est pas possible
    loganwolverine posted the 08/30/2026 at 10:08 AM
    grospich tu vois les "s" de "https" enlèves les pour afficher les vidéos sur l'article

    et oui très impressionnant mais parfois c'est chelou comme dit wickette
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