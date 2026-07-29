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Persona 5 Royal
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name : Persona 5 Royal
platform : PC
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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apollokami
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apollokami > blog
[PC] Quelques petits jeux à donner
Jeux activables sur Steam. Je marquerai ceux qui ne sont plus disponibles par XX au fur et à mesure donc F5.


- Eastern Exorcist
- System Shock
- Story of Seasons: Pioneers of Olive Town
- Caravan SandWitch
- Shin Megami Tensei V: Vengeance
- Crysis 3 Remastered
- The Riftbreaker

XXPersona 5 RoyalXX
XXBanishers: Ghost of New EdenXX
XXMy Time at SandrockXX
XXStreets of Rage 4XX
XXSonic FrontiersXX
XXEtrian Odyssey II HDXX
XXResident Evil VillageXX
XXChants of SennaarXX
XXEtrian Odyssey III HDXX
XXPlanet of LanaXX
XXOCTOPATH TRAVELER IIXX
XXSea of Stars: Sunset EditionXX
XXTUNICXX
XXNeon WhiteXX
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    kevinmccallisterrr, shaco
    posted the 07/29/2026 at 10:57 AM by apollokami
    comments (14)
    pommedapi posted the 07/29/2026 at 10:58 AM
    Persona 5 Royal STP
    magneto860 posted the 07/29/2026 at 11:01 AM
    Je veux bien Octopath Traveler II stp.
    apollokami posted the 07/29/2026 at 11:01 AM
    pommedapi Envoi moi un mp.
    hypermario posted the 07/29/2026 at 11:06 AM
    Sea of Stars: Sunset Edition stp merci !
    victornewman posted the 07/29/2026 at 11:08 AM
    - Etrian Odyssey please
    apollokami posted the 07/29/2026 at 11:09 AM
    victornewman Lequel? Sinon les 2.
    groot posted the 07/29/2026 at 11:09 AM
    oh please Shin Megami Tensei V: Vengeance MERCI Apollokami
    cdpculture posted the 07/29/2026 at 11:10 AM
    Je veux bien banishers si jamais il est toujours dispo.
    Cimer !

    Et merci pour la proposition, c'est super sympa ( quoi que les gens ont pris )
    spazer posted the 07/29/2026 at 11:15 AM
    TUNIC please Grand merci ^^
    loganwolverine posted the 07/29/2026 at 11:15 AM
    Salut Resident Evil Village stp merci
    aros posted the 07/29/2026 at 11:17 AM
    apollokami
    Whaou ! la générosité... Je déclinerais néanmoins ; demeurant sur Windows 7, Steam a décidé depuis un certain temps maintenant que je n'avais plus droit d'accéder à leur plateforme, même s'ils continuent de vendre des jeux sous ma configuration et que j'ai eu achetés quelques jeux. En d'autres mots : je pu... et le puant, il emmerde Steam avec le sourire
    kevinmccallisterrr posted the 07/29/2026 at 11:19 AM
    Chaud pour Chants of Sennaar et Streets of Rage 4 stp !
    spazer posted the 07/29/2026 at 11:23 AM
    Je te prendrai bien aussi Sonic Frontiers si pas déjà demandé...merci.
    magneto860 posted the 07/29/2026 at 11:37 AM
    Si personne d'autre ne se manifeste, je veux bien également My Time at Sandrock.
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