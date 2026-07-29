Jeux activables sur Steam. Je marquerai ceux qui ne sont plus disponibles par XX au fur et à mesure donc F5.
- Eastern Exorcist
- System Shock
- Story of Seasons: Pioneers of Olive Town
- Caravan SandWitch
- Shin Megami Tensei V: Vengeance
- Crysis 3 Remastered
- The Riftbreaker
XXPersona 5 RoyalXX
XXBanishers: Ghost of New EdenXX
XXMy Time at SandrockXX
XXStreets of Rage 4XX
XXSonic FrontiersXX
XXEtrian Odyssey II HDXX
XXResident Evil VillageXX
XXChants of SennaarXX
XXEtrian Odyssey III HDXX
XXPlanet of LanaXX
XXOCTOPATH TRAVELER IIXX
XXSea of Stars: Sunset EditionXX
XXTUNICXX
XXNeon WhiteXX
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posted the 07/29/2026 at 10:57 AM by apollokami
Cimer !
Et merci pour la proposition, c'est super sympa ( quoi que les gens ont pris )
Whaou ! la générosité... Je déclinerais néanmoins ; demeurant sur Windows 7, Steam a décidé depuis un certain temps maintenant que je n'avais plus droit d'accéder à leur plateforme, même s'ils continuent de vendre des jeux sous ma configuration et que j'ai eu achetés quelques jeux. En d'autres mots : je pu... et le puant, il emmerde Steam avec le sourire