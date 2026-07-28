Le retour de Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops II sur PS5 serait un véritable carton commercial. Selon les informations rapportées par CharlieINTEL, les deux versions auraient déjà franchi le cap des 7 millions d’exemplaires vendus depuis leur lancement.Un score impressionnant pour deux titres proposés uniquement en téléchargement, alors même que la stratégie de Sony concernant l’avenir du support physique d'ici janvier 2028 continue de diviser une partie des joueurs.Malgré cette controverse, les anciens épisodes de la saga Call of Duty semblent profiter d’un fort engouement. Quelques jours seulement après leur arrivée sur le PlayStation Store, les deux FPS d'Activision avaient déjà réussi à se hisser parmi les meilleures ventes de la plateforme, allant jusqu’à dépasser temporairement GTA 6 dans le classement.Si ces chiffres se confirment, les rééditions de Black Ops et Black Ops II auraient généré des revenus considérables. Avec un tarif affiché de 39,99 dollars chacun, les ventes cumulées pourraient représenter jusqu’à 280 millions de dollars de chiffre d’affaires brut.Cette estimation reste cependant à prendre avec prudence : une partie des joueurs a pu profiter de réductions, notamment grâce à une offre à moitié prix réservée aux abonnés PlayStation Plus.